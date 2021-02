Aguilar Bodegas se registra como precandidato del Frente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El exsenador por Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas realizó su registro como precandidato a la gubernatura de su estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto con el objetivo abanderar la alianza "Por Chiapas al Frente" durante los comicios de 2018.

El exsecretario del campo chiapaneco estuvo acompañado por siete de los once secretarios perredistas de la entidad: José Antonio Vázquez Hernández, Secretario General del organismo; María de la Luz Figueroa, Secretaria de Asuntos Electorales; Saraín Osorio, Secretario de Política de Alianzas; José Gabriel Gutiérrez Ávila, Coordinador de Operaciones Políticas; María del Carmen López Rodas, Secretaria de Derechos Humanos; Manuel de Jesús Moreno, Secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional, y Daniel Morales Álvarez, Secretario de Movimientos Sociales, Sindicatos y Campesinos.

“Los que aquí estamos, llegamos unidos por un Chiapas que progrese, queremos un campo que florezca, queremos un Chiapas industrializado que nos permita retomar el contacto con Centro y Sudamérica. Un Chiapas donde se privilegien los recursos naturales. Queremos un estado que tenga un gobierno justo y que respete la ley por encima de cualquier interés personal”, señaló el ahora aspirante del Sol Azteca.

Aguilar Bodegas informó en días pasados que concluiría su registro como aspirante a la gubernatura a pesar de haber sido víctima del hostigamiento de la Fiscalía General del Estado y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, partido en el que militó por más de 40 años y al que renunció por considerar que éste le ha dado la espalda a su militancia y a la democracia en general.

Por ello, reconoció a organizaciones sociales como Fuerza Roja, Reflexiones y Chiapas Digno que, pese a estar identificadas con el Partido Revolucionario Institucional, asistieron al evento “porque quieren un estado de pluralidad e igualdad, con ustedes comparto un sueño de progreso. Este movimiento está más allá de las rencillas y rencores, confío en que quedarán fuera las persecuciones injustas de las que muchos hemos sido víctimas y en que tengamos un proceso respetuoso de la ley y con apego a la democracia y a las instituciones”, dijo el político.

Añadió que ser funcionario ha sido el mayor privilegio de su vida pues “me ha dado la oportunidad de servir y conocer al pueblo de Chiapas, por ello, nada ni nadie me va a amedrentar ni a atemorizar. No voy a defraudar la confianza con la que la sociedad chiapaneca me ha honrado”.

Agradeció también el apoyo de la dirigencia nacional de ese partido, a cargo de Manuel Granados, y el apoyo de las corrientes internas como la de los Galileos, Foro Nuevo Sol, Nueva Izquierda, Patria Digna y Vanguardia Progresista.

Aguilar Bodegas manifestó asimismo su respeto por los otros aspirantes perredistas y reiteró su compromiso con las más de 70 organizaciones sociales, campesinas e industriales que se dieron cita para manifestar el respaldo a su proyecto, entre ellas, el Movimiento Popular Obrero Campesino, Integradora de Organizaciones Sociales de Chiapas, Asociaciones Industriales de la Masa y la Tortilla, Unidos por Una Vida Mejor, Fundación REMA, Organización de la Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social y Frente Cívico Chiapaneco, a quienes dijo que "nada nos detendrá en la búsqueda de un Chiapas mejor para todos". (Publimetro).