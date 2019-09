Agresor iba por Erick Castillo, no se trató de un asalto: Gildo Garza

''Nosotros no creemos que haya sido simplemente un asalto, porque dejan muchas incógnitas. La situación de la declaración de la esposa que, dice que se acercaron 4 sujetos a Erick, le pidieron que descendiera para llevárselo, no le dieron oportunidad de nada, y le pegaron un tiro en la sien. No lo asaltan, o sea, no le quitan nada", reveló Gildo Garza