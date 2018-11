Agreden a reportera escoltas del secretario de Salud en Tabasco

ROBERTO BARBOZA SOSA 27/11/2018 05:46 p.m.

VILLAHERMOSA, Tabasco.- Para impedir que cuestionaran a su jefe, escoltas de seguridad del secretario de Salud de Tabasco, Rommel Cerna Leader, golpeó en el rostro a la reportera de radio XEVA, Vanesa Lara Castillo.

Los hechos ocurrieron al término de la comparecencia del funcionario ante el Congreso Local, con motivo de la glosa del sexto y último informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Un golpe inflamó el labio inferior de la comunicadora, quien además recibió un puntapié abajo de la rodilla.

El agresor Jacinto Hernández Rodríguez logró subirse y parapetarse dentro de una camioneta de la dependencia, luego que un grupo de reporteros lo increpó por la conducta que tomó hacia la periodista.

El empleado de la Secretaría de Salud, acompañado de dos funcionarios, se mantuvo por casi dos horas dentro del vehículo que estuvo retenido por un grupo de comunicadores.

Finalmente, a petición del diputado del PVEM, Carlos Mario Guzmán, intervino la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPT), quien lo trasladó a la Secretaría de Salud, a petición del titular, quien se disculpó por la actitud de su subordinado, y que fue aceptada por la reportera.

"Yo me fui, y llegando a mi oficina me enteré de lo ocurrido en el Congreso, pido una disculpa a todos los periodistas y en especial a Vanesa Lara por la agresión. No hubo coordinación entre reporteros y el personal que me apoyó", justificó Cerna Leeder.

