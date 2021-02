Agentes irrumpen en casa de periodista y encañonan a su familia

OAXACA, Oaxaca (La Silla Rota).- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) irrumpieron de manera violenta en el domicilio del periodista y director del portal informativo Estado 20, Deimos Sánchez.

De acuerdo a lo declarado por el periodista, los hechos ocurrieron a la media noche del miércoles en su domicilio ubicado sobre el Fraccionamiento Loma de Sierra Juárez en San Andrés Huayapam.



Un grupo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General ingresaron violentamente a su domicilio y presuntamente lo encañonaron a él y su familia, entre ellos un menor de 5 años.



Según dijo la revisión se dio por una presunta orden de cateo que argumentaron los uniformados, pero nunca mostraron al periodista.



Además, también le fue arrebatado el teléfono celular, con la finalidad de que no grabara lo sucedido, y le fue arrojado luego que se retiraron.



"Ellos ingresan violentamente al parecer con una orden de cateo, sin embargo, nunca me lo enseñaron. Inmediatamente me quitan el celular y encañonan a los integrantes de mi familia.



Añadió que a pesar de que pidió que se identificarán y las razones, nunca me dieron respuesta", manifestó.



El periodista dijo desconocer el motivo de este hecho, por lo que pidió al Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos a dar una explicación al respecto, toda vez que pusieron en riesgo a su familia.



Informó que en las próximas horas presentará una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y una denuncia ante el Ministerio Público para quién o quienes resulten responsables.



Deimos Sánchez es actualmente reportero de MVM Televisión y director del portal de noticias Estado 20.



La agresión al periodista se suma a las 45 quejas registradas en el período que abarca del año 2010 a la fecha.



En tanto la entidad es considera como la segunda a nivel nacional donde más agresiones a periodistas se registran de acuerdo al Reporte de Agresiones y Violaciones a Derechos Humanos para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

kach