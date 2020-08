Agentes de la Fiscalía de Jalisco desaparecen a comerciante +VIDEO

GUADALAJARA.- Carlos Javier Flores, un comerciante de Tonalá, se encuentra desaparecido desde el sábado, luego de que presuntos agentes de la Fiscalía de Jalisco lo sacaran de su tienda y lo subieran a una camioneta.

También lee: Fiscalía de Jalisco investiga desaparición de guanajuatenses en Vallarta

Un video muestra a un grupo de hombres encapuchados, quienes se identifican como elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ingresan a una tienda para detener a un comerciante.

Los hechos se registraron el sábado 8 de agosto en la colonia San Gaspar. Carlos Javier Flores se encontraba al interior de su establecimiento cuando hombres encapuchados, uniformes tácticos y con armas largas le pidieron salir del local para "una revisión de rutina".

Ya afuera del local no se realiza ninguna revisión, pues los agentes le indican que suba a una camioneta tipo Pick Up negra. Desde entonces no se sabe nada de él.

Elementos de la @FiscaliaJal entraron a la tienda de Carlos Javier Flores para realizarle una "revisión de rutina"; sin embargo, desde ese día éste no aparece. Las autoridades niegan que se trate de una #DesapariciónForzada.



Aquí todo los detalles: https://t.co/WCSEZhzaKM pic.twitter.com/ZRpzZKIDLJ — ZonaDocs (@ZonaDocs) August 9, 2020

Según los familiares, "a la fecha, no existe registro de detención de Carlos Javier Flores, aunque sí diversos videos de cámaras de seguridad donde se observa cómo es detenido por elementos que se identificaron como parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco para realizarle una supuesta revisión de rutina".

Un elemento le pidió salir para una revisión de rutina, lo cual Carlos Javier realizó sin oponer resistencia; sin embargo, la revisión no ocurrió y los cuatro hombres que lo custodiaban lo subieron a una camioneta negra... para llevárselo sin presentar ninguna orden de aprehensión y sin siquiera señalar a dónde sería trasladado

Familiares de Flores interpusieron una denuncia por desaparición Forzada ante la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas ya que hasta el momento se desconoce el paradero del comerciante.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Jalisco negó dichas prácticas y aseguró que el automóvil en el que viajaban los sujetos no pertenece a su dependencia.

Señaló que la Secretaría se encuentra "en toda la disponibilidad de colaborar con la autoridad ministerial en lo que se requiera para la aclaración de los hechos".

Apenas el 29 de julio pasado se difundió un video de finales de 2018, donde se exhibe también a presuntos integrantes de la Fiscalía estatal realizando lo que sería una ejecución extrajudicial.