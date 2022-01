Afirman tala de 20 mil árboles por Tren Maya; Fonatur lo niega, "hay reforestación"

Un cambio de ruta en el Tren Maya que correría de Cancún a Playa del Carmen dejó una inversión de 478 millones de pesos y la tala de 20 mil árboles a cuestas.

El 19 de enero, Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó en conferencia de prensa que el tramo 5 del tren tendrá una nueva ruta para evitar un viaducto elevado.

A la pregunta expresa de un reportero que le cuestionó si la tala de 20 mil árboles del camellón en la carretera 307 había sido en vano, May respondió que no.

"No fue en balde yo consideraría que el hecho de estas cuestiones técnicas que definitivamente hay que tomar en consideración de hacer un viaducto elevado, toma más tiempo, el proceso constructivo, la definición del sistema de sedimentación, el procedimiento de sondeos de mecánica de suelo [...] todo ponía en riesgo la vialidad en cuestión de tiempo".

Sin embargo cuando López Obrador era candidato a la presidencia de México una de sus promesas fue que no se tiraría ningún árbol con la construcción del Tren Maya y no sólo ocurrió, sino que ahora el tramo talado no será utilizado para la infraestructura planeada.

Por su parte el Fonatur ha negado que haya existido tala, en su lugar "ha habido rescate y transplante de árboles que fueron reubicados en espacios públicos como avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún".

La dependencia precisó que incluso los hoteleros de la zona rescataron la cifra aproximada de los árboles y los trasplantaron.

Las especies "trasplantadas" fueron macuili, ceiba, siricote, cedro y palmas.

Lo siguiente que pasará con el camellón ubicado a la entrada de Playa del Carmen será un relleno de todo el terreno que se excavó y reforestación en la zona de la que fueron retirados los árboles para trasplantarlos en otro lado.

La decisión de reubicar el tramo 5 del Tren Maya, explicó May tuvo que ver con las afectaciones a terceros pues aseguró que el tramo elevado generaría caos vial y además implicaría más tiempo de realización que ponía en riesgo la culminación de la obra antes de que el sexenio de López Obrador termine.





