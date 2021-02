Adrián pasó 20 días intubado y al final venció al covid

Monterrey, Nuevo León (La Silla Rota).- Adrián Ramírez Martínez, de 46 años de edad, creyó que moriría, pasó 20 días intubado y le ganó la batalla al coronavirus, ahora dice, ve la vida con otra perspectiva, de una manera distinta.

Inició el padecimiento con dolor de garganta y cuerpo; consultó en el área médica de su empresa pero fue hasta que acudió al Hospital General de Zona número 6 del IMSS, que le realizaron la prueba PRC SARS-CoV2 y radiografías de tórax, y en lo que se procesaba el resultado le indicaron aislamiento domiciliario.

Al confirmarse el diagnóstico positivo de la enfermedad, el 26 de abril ingresó al hospital, localizado en el municipio de San Nicolás de los Garza,al norte de la zona conurbada regia.

La mayor parte del tiempo que estuvo internado, lo pasó intubado debido a que requería el apoyo respiratorio. Después de 20 días fue extubado con éxito y presentó buena evolución, hasta que los médicos determinaron que podía regresar a su domicilio y reencontrarse con su esposa e hijos, con los cuidados necesarios.

“Llegué al hospital sin poder respirar; gracias al IMSS estoy vivo, esta es una nueva oportunidad, estoy muy agradecido con todo el personal”, mencionó Adrián, momentos antes de abandonar el nosocomio.

Silvia, su esposa, agradecía que su marido esté vivo, que haya librado la muerte del terrible virus, que, a nadie se lo desea.

Seguían las muestras de gratitud: “agradezco al instituto, a todo el personal, doctores, enfermeras, por las atenciones, por el esfuerzo, porque arriesgan su vida por los pacientes”.

Por su parte, la doctora Myriam Torres Cárdenas, quien participó en la atención del paciente, se dijo satisfecha con su trabajo: “me gusta trabajar con pacientes críticos y me da mucho gusto ver, cómo en el caso del paciente Adrián, que nuestros esfuerzos rindan fruto”.

También externó su preocupación porque la gente no acata las medidas preventivas: “manténganse en casa hasta que la curva se encuentre en descenso o estable, no salgan si no tienen por qué hacerlo”.

Torres Cárdenas dice que en el IMSS hacen un gran esfuerzo para que esto funcione, todo es nuevo para nosotros y para el resto del mundo, nos enfrentamos a algo que nunca se había dado y hacemos lo que podemos, agrega.

En Nuevo León, el HGZ No. 6, así como el 4, 17 y 67, son hospitales de referencia del IMSS para atender casos covid-19 y cuentan con equipos multidisciplinarios de salud que muestran todos los días su vocación de servicio para enfrentar la emergencia sanitaria.

(Karla Alva)