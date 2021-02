Adolescente que mató a Mariana sería condenado máximo a 5 años de cárcel

"Es decir, no tiene un aspecto de castigo, no se trata de castigar al adolescente, sino que se considera que el ser humano en ese momento de su vida, que está en un momento de desarrollo y que todavía no ha alcanzado a plenitud sus capacidades, tiene que ser considerado por esta razón y por ello es que el estado interviene a través de la justicia para adolescentes para ayudarlo a que se reeduque y se vuelva a reinsertar en la familia, en la sociedad, en la escuela".