Adolescente escapa de albergue DIF Morelos por presuntos abusos

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 21/11/2018 05:52 p.m.

Tras escapar del encierro, una menor de 13 años de edad informó a su madre que en el Centro de Atención Social para los Adolescentes (CASA) del Sistema DIF-Morelos, donde fue albergada desde hace un mes y medio, recibe golpes y maltratos de sus compañeros.

Alejandra Isabel López Perdomo, dijo en conferencia de prensa que su hija, Aleida Guadalupe "N", de 13 años de edad, fue albergada tras ser denunciada por violencia intrafamiliar.

"Mi hija está albergada ahí desde hace un mes y medio y el día viernes se escapó del albergue y el albergue no me notificó absolutamente nada, yo supe por una conocida que la niña estaba pues afuera, en la calle, y hasta el día lunes fue que se encontró a la niña, gracias a una señora que nos contactó.

UAEM, sin recursos para pagar aguinaldos

"Por coincidencia llegamos a la Fiscalía de las Personas Desaparecidas, ahí en Bajada Chapultepec, y ahí estaba el abogado del albergue y le pregunté por qué no me habían hecho saber que mi hija no se encontraba en las instalaciones del albergue y me dijo que, por protocolo, que no se nos avisa a los padres, hasta que se localizan y los tienen de regreso", contó la madre de la menor.

La adolescente fue localizada e ingresada de nueva cuenta al albergue, sin embargo, en una breve plática en la Fiscalía Especializada la menor le contó a su madre sobre los abusos de los que es víctima y por los que decidió escapar del encierro.

"Desde que la niña ingresó no me han permitido verla, cuando yo vi a mi hija el día de antier en la Fiscalía mi hija me dijo que la golpearon, la golpearon entre los mismos adolescentes que están ahí y que casi le fracturaron su nariz, por eso ella se escapó, entonces las autoridades de allá adentro permitieron que la golpearan, según la trabajadora social me dijo que se la llevaron a lo que es el área médica por protección para que ya no la volvieran a golpear, porque la quieren volver a golpear, pero o sea, cómo es posible que ellos permitan eso", dijo.

La exigencia de la madre de la menor es que el gobierno del estado realice una investigación sobre este caso y refuerce la seguridad para evitar que los menores escapen.

"La responsabilidad ahorita de la niña es del albergue y todo lo que le pase a mi hija desde hace un mes y medio para acá es responsabilidad de ellos y si algo le llega a pasar a mi hija, pues es en contra de ellos.



"No estoy pidiendo que me la entreguen porque yo sé que yo al haber hecho una denuncia hay que seguir con un trámite, se tiene que seguir todo esto y aparte de esto, mi hija de algún modo tiene que entender que todo acto tiene una consecuencia, pero sí mi petición es que la seguridad de mi hija esté bien, que no le pase nada y que se haga una investigación en el albergue y que, si es necesario que pongan más seguridad, pues que la pongan" dijo.

Hasta el momento el gobierno del estado ni el Sistema DIF Morelos no han emitido una postura sobre esta denuncia pública hecha por la madre de la menor.

