Adelanta Jalisco suspensión de clases por coronavirus

Contrario a lo anunciado por el gobierno federal, Jalisco, entidad encabezada por Enrique Alfaro, decidió adelantar la suspensión de clases como medida preventiva ante la propagación del Covid-19 en el país, donde hasta ahora se han confirmado 42 casos positivos, por lo que a partir de este martes 17 -por disposición oficial este lunes este lunes no hay clases- no habrá actividad en los centros escolares del estado.

Este sábado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que se adelantará el periodo vacacional correspondiente a Semana Santa, por lo que no habrá clases del próximo día 20 hasta el 20 de abril.

"No estamos de acuerdo, y lo digo con respeto, sobre la manera en que el gobierno de la república ha enfrentado estas circunstancias. Si no nos tomamos en serio lo que está sucediendo me parece que vamos a mandar un mensaje equivocado", expone el gobernador en un video difundido en redes sociales.

Este es un anuncio de la mayor relevancia sobre el #coronavirus en Jalisco. Por favor, escúchalo y ayúdanos a compartirlo:

"Consideramos que es una decisión equivocada el suspender las clases a partir del próximo día 20 (...) las clases se tienen que suspender ya, porque si no de nada va a servir. Es absurdo dejar cuatro días más, por cuatro días, aplazar una decisión que hoy debe de tener efectos muy importantes en términos de prevención", agregó.

Al asegurar que "Jalisco no va a ser omiso", el gobernador afiliado a Movimiento Ciuadadano dijo que su administración no comparte "el mensaje de que hay que estar tranquilos". "Lo que creemos es que debemos estar activos, conscientes y preparados, no con miedo, no con pánico, pero sí todos asumiendo la responsabilidad", detalló.

Asimismo, dijo que durante esta semana el titular estatal de educación trabajará en un plan de acción con los maestros y las autoridades federales, para definir las acciones encaminadas a salvar las fechas restantes del ciclo escolar, así como la forma de recuperar los días de inactividad.

