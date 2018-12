Adán Augusto López rinde protesta como gobernador de Tabasco

ROBERTO BARBOZA SOSA 31/12/2018 01:30 p.m.

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Ante su paisano, correligionario y presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández dijo entender el agravio que sufren los tabasqueños y advirtió que el gobierno de "reconciliación" que encabezará no significará otorgar impunidad para nadie.



En tácito mensaje para su antecesor, Arturo Núñez Jiménez, quien se ausentó y no se presentó a la entrega oficial del gobierno, Adán Augusto aclaró que no se equivoquen, "la ley no es negociable. En Tabasco habrá respeto total al estado de derecho".

El mediodía de este lunes, último de 2018, el morenista Adán Augusto López Hernández rindió protesta como gobernador, 2019-2024, sesión solemne del Congreso local, acompañado del presidente de México.

El nuevo mandatario ofreció un Tabasco seguro y de tranquilidad económica, más generoso con las familias, pues con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el estado se convertirá en un polo de desarrollo de la región sur-sureste.

Reconoció que recibe un estado con grandes déficits y desafíos; el más preocupante de todos ellos es la situación de inseguridad que se vive desde hace largo tiempo y que se ha agudizado en los últimos años situándonos en los primeros lugares de incidencia delictiva.

"Esta realidad – definió- deja al descubierto que los miles de millones de pesos invertidos y las políticas públicas ejecutadas no rindieron los frutos esperados".

Aseguró que con equipamiento, inteligencia, armamento, capacitación, mejores sueldos y prestaciones para los policías, acompañado de un plan estratégico integral, se podrá combatir la inseguridad que azota a Tabasco.

Asumió el compromiso de luchar en contra del flagelo de la inseguridad, de poner todo su empeño y capacidades para que los tabasqueños vivan en paz. "¡Nunca más viviremos con miedo!"

Igual se refirió a la "grave crisis" que vive el sector salud, de la que responsabilizó a la corrupción que por sexenios ha sido la constante, "ha persistido una confabulación y complicidad entre quienes han administrado el sector, con pseudo empresarios, con proveedores, con políticos, en fin, es como una horda de piratas descontrolada y hambrienta que tiene como botín el presupuesto, los insumos, los medicamentos".

Sostuvo que el sector salud no puede seguir siendo un régimen de complicidades y rehén de cacicazgos simulados en la bata blanca, pues esa situación ha comprometido los servicios de salud en el Estado, y ha puesto en riesgo la vida de los tabasqueños.

Adán Augusto dijo que su gobierno, será coadyuvantes en el marco del convenio con el Gobierno Federal por el que se hará cargo de la totalidad de los servicios de Salud en el estado.

Se comprometió a que en los próximos seis meses regularizará los servicios de salud. "Nos avocaremos a lograr que en los hospitales y centros de salud se brinde la atención debida a los enfermos".

Aseguró que combatirá la corrupción y prometió transparencia total en las adquisiciones y proveedurías.

¡De de que dejan de lucrar y se acaba la corrupción en el sector salud y en todas las áreas del gobierno estatal, es porque se acaba!

"Me gustó mucho que Adán utilizó una palabra que repitió bastante, y que yo comparto con él, que esa palabra se lleve a la práctica y que se lleve como una forma de gobierno... reconciliación': López Obrador

Mañana va a enviar un mensaje desde temprano para convocar al pueblo de México para que todos juntos sigan luchando para hacer realidad la 4ta. Transformación, adelantó.

