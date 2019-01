Acusan que diputados intentaron extorsionar al Cuau

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 10/01/2019 10:19 a.m.

CUERNAVACA, Morelos (La Silla Rota).- Actores sociales y políticos de Morelos aseguraron que diputados del Congreso del estado pretendían extorsionar al gobernador Cuauhtémoc Blanco con la aprobación del presupuesto 2019.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, dijo que el retraso en la aprobación del Paquete Económico 2019, que debía ser votado originalmente antes del 15 de diciembre del año pasado, obedece a que 15 diputados pretendían obtener beneficios económicos a cambio de votar a favor la propuesta del Ejecutivo.

"Obedece a una simple razón, a una extorsión que están llevando a cabo el Legislativo con el Ejecutivo para el efecto de que puedan obtener recursos económicos, espacios y privilegios de todo tipo.

"Esto no lo podemos permitir y es importante que la ciudadanía sepa que la Legislatura 54 (Actual) no es mejor que la 53, a unos cuantos meses de haber iniciado evidentemente el Congreso del estado ha velado por sus intereses de partido, no por los intereses de los morelenses, pero aquí me parece que hay un tema que es importante que tenemos que analizar y es que el jefe del ejecutivo tiene que iniciar acciones legales en contra de aquellos diputados que lo estén extorsionando porque me parece que se tiene que darle transparencia a un tema que corresponde y que deja en incertidumbre y zozobra no al jefe del ejecutivo, sino a todos los morelense", dijo el abogado.

Por su parte, el diputado federal Jorge Argüelles, emanado de la Coalición Juntos Haremos Historia, dijo que los diputados pedían 10 millones de pesos al Ejecutivo para aprobar su propuesta de presupuesto 2019.

"Los vamos a exhibir, querían 10 millones de pesos y no puede ser que porque no les dan su moche ellos lleguen y tomen por la fuerza el Congreso, dañen el bienestar de todas las familias morelenses y que nuestro estado tenga un 2019 empantanado en temas financieros porque a estos señores no les llegó su moche.

"Lo que están haciendo es una vergüenza, es lastimoso tener que estar lidiando con este tipo de circunstancias", dijo Argüelles.

