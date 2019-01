Acusan de conflicto de interés en aprobación de presupuesto de Morelos

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 24/01/2019 04:37 p.m.

En el paquete económico 2019 para Morelos que intentaron aprobar 15 de los 20 diputados del Congreso de Morelos hay un conflicto de interés cometido por la presidenta de la Junta Política, la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acusó el vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), Gerardo Becerra.

El conflicto de interés, dijo el también colaborador de Cuauhtémoc Blanco en materia anticorrupción, ocurrió con la asignación de 10 millones de pesos a una fundación presidida por la legisladora.

"El conflicto de intereses es muy claro, ella es presidenta activa de una fundación o de una asociación que se llama Todos Unidos por Morelos, aquí tengo la documentación, y ella al ser presidenta y al ser presidenta de la Junta Política hay un conflicto de interés por estos 10 millones de pesos que digamos se pudo haber autoaprobado ella misma.

"La ley te lo dice claramente, te dice que cuando exista un conflicto de intereses, tú lo debes poner de conocimiento de tu superior inmediato, y ese es el pleno del Congreso, ella debió avisar en un término de 48 horas al Pleno diciéndole ´hay un aparente conflicto de intereses porque yo soy la presidenta de la asociación y yo me voy a excusar para que ustedes en libertad puedan decidir lo conducente´, pero dejar claro que ella es la presidenta de esta fundación", dijo Becerra

La diputada, agregó Becerra, debe ofrecer una disculpa y echar atrás el proceso que iniciaron para aprobar el Paquete Económico 2019.

"Es una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas sin duda alguna porque hay conflicto de intereses, y la Ley lo sanciona y lo sanciona muy claramente y te dice por dónde lo tienen qué hacer, que tiene que ser a través del Tribunal de Sanciones Administrativas y lo dice en su articulado muy claro qué es lo que no debes de hacer, pero también lo dice claramente que si tú lo haces tienes una repercusión jurídica que puede llegar inclusive a la destitución del cargo, sin que pase por el famoso desafuero en el propio Congreso del Estado, sin dejar de tocar también la posibilidad de un juicio político.

"Lo conducente es que ella emita una disculpa y decir ´no tenía conocimiento de la ley´, que no al exime, que quede claro, y decir que hubo un error en todo esto y como dice el diccionario español, recule y diga no hay para adelante con este asunto", expresó.

Roberto Salinas, codirector del Centro de Investigación Morelos rinde Cuentas, una Asociación Civil dedicada a investigar temas de trasparencia, acusó que el proceso llevado a cabo por los legisladores para aprobar el Paquete Económico fue opaco e irregular.

"Nosotros lo que hemos revisado es que todo el proceso de aprobación del paquete económico ha sido muy mal elaborado, sobre todo que está hecho con una falta de transparencia. Nos parece que hubo una gran falta de transparencia, no hubo apertura de ningún diputado para poder abrir estas comisiones y ver cuál era la discusión de cada uno de ellos. No hubo transparencia en el presupuesto, no se justifican las asignaciones que han hecho.

"En el caso por ejemplo de obra pública se hicieron etiquetas a municipios sin ningún criterio, no hubo criterio para asignar obra pública, hay municipios que tienen recursos como Jiutepec, de 40 millones de pesos y otros 9 municipios que no tienen un solo peso, mencionan por ejemplo obras diversas en algún municipio, pero no se menciona cuáles son esas obras diversas", expresó Salinas.

Otra de las irregularidades detectadas por la Asociación Civil es la asignación de 10 millones de pesos a la fundación presidida por la diputada Tania Valentina Rodríguez.

"Se hizo también la asignación de recursos a una asociación en la que la diputada Tania Valentina, al menos hasta el 2018, aparece como presidenta, fue por 10 millones de pesos, igual también en un proceso poco transparente y con conflicto de interés.

"En general el presupuesto tiene muchas fallas, está muy mal elaborado, me parece que la forma de corregirlo es transparentar todo lo que se hace y discute al interior del Congreso y el Ejecutivo, poniéndolo a disposición de la ciudadanía para poderlo analizar, que debatan de forma pública y transparente cuáles son las prioridades de cada uno de los diputados y cuáles son sus posturas", expresó el codirector de Morelos Rinde Cuentas.

La propuesta de los 15 legisladores del congreso del estado fue recibida por el Ejecutivo, quien deberá realizar las observaciones a la misma y regresarla al Legislativo.

Existe la posibilidad de que el gobierno del estado vete la propuesta de los legisladores y opere, como hasta ahora, con el mismo esquema presupuestal de 2018, el último año del gobierno de Graco Ramírez.

