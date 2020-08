Acusan a titular de Salud de Bonilla de supuestos moches

TIJUANA.- Las acusaciones por presuntos actos de corrupción alcanzaron otra vez al gabinete del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla; ahora involucran al secretario de salud, Alonso Pérez Rico.

El médico, que tiene licencia en su plaza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), está acusado junto a Miguel Ángel Rubalcaba Molina, otro empleado de la institución, de un supuesto fraude a tres empresarios que dicen haber entregado poco más de 61 mil dólares para ganar un concurso de licitación en 2018, aunque al final no lo consiguieron.

"Este tema lo vamos a ver cuando las instancias correspondientes me marquen, me citen a declarar, si es que lo van a hacer. En ese sentido podré decir si conozco o no a esa persona", respondió este viernes en entrevista el secretario Pérez Rico, acompañado de un asesor jurídico, al terminar el informe diario sobre la situación de la pandemia en el estado.

El 17 de agosto el agente del Ministerio Público de la FGR con sede en Ensenada recibió de los dueños de la Clínica de Hemodiálisis del Noroeste, denuncia por fraude en contra del secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Lo acusan de moche por 61 mil 200 dólares.

La pregunta fue si conocía a Ramón Alejandro Treviño, que en la denuncia presentada el pasado 17 de agosto en Ensenada, ante la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró haber tenido al menos dos videollamadas con él cuando fungía como Jefe de prestaciones médicas del seguro social, para dar seguimiento al acuerdo de obtener un contrato de subrogación de hemodialisis.

La propuesta de "ayuda" para ganar la licitación, dijo el demandante, fue de Miguel Ángel Rubalcaba Molina, quien de esa manera quería responder a un préstamo económico que le había hecho.

El acuerdo, según copia de la denuncia distribuida a diversos medios de comunicación, fue que los interesados darían 100 mil dólares como una supuesta fianza para concursar por el contrato con un hospital recién creado, y entregarían el 10% de las ganancias incluyendo como socio a Francisco Sebastian Rubalcaba Molina, hermano de Miguel Ángel.

"Al haber platicado con Alonso Pérez Rico, jefe de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California, creó en mí confianza que me decían la verdad y que era todo lícito", afirmó en el texto Ramón Alejandro Treviño.

El secretario de salud de Baja California reconoció que conoce a Miguel Ángel Rubalcaba Molina porque éste se desempeñaba en un área administrativa en San Quintín, el sexto y recién creado municipio del estado.

"Yo no sé qué situación tiene él, al final de cuentas lo ha expresado a varias medios, va a tomar medidas jurídicas contra estas personas. Yo con él tengo una relación laboral y lo respeto mucho. No sé si hizo, no hicieron o qué hicieron", respondió al peguntarle si confía en él.

De pena que el Gobernador y el secretario de salud, el Dr. Alonso Pérez Rico se expresen de esa forma.

Según la narrativa de la denuncia, los empresarios entregaron 61 mil 120 dólares (para la supuesta fianza) en tres exhibiciones, entre julio y septiembre de 2018, pero los pidieron de vuelta cuando comenzó a transcurrir 2019 y no había información sobre el contrato, hasta que posteriormente supieron que el fallo no les había favorecido.

Estas acusaciones comenzaron a circular a mediados de la semana, y la Secretaría de Salud guardó silencio casi un día completo, hasta que el jueves por la noche el secretario emitió un primer y escueto posicionamiento en la transmisión diaria del gobernador.

Ahí se deslindó de las acusaciones y dijo que no había sido notificado, mientras que el gobernador Jaime Bonilla minimizó el tema atribuyéndolo a intereses políticos por la elección del próximo año.

Esto porque uno de los asesores jurídicos en la denuncia es Enrique Acosta Fregoso, quien fue su rival por la gubernatura en las votaciones de 2019 representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Reacción del Secretario de Gobierno AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO con relación al tema de la denuncia en la FGR hacia el Secretario de Salud Alonso Pérez Rico por fraude y corrupción.

"A lo mejor atacarte a ti es atacarme indirectamente. Buscan la manera de desprestigiar a la gente que me está rodeando porque como no me hacen ni las cosquillas, van a buscar pegarte", le dijo Bonilla Valdez a Pérez Rico en un claro respaldo.

En entrevista, el secretario de salud reiteró que las acusaciones en su contra son falsas, pero no ha determinado si procederá legalmente en contra de quienes lo señalan por estos presuntos ¨moches".

No hay ningún agravio porque no hay nada formal, a mí no me lo han expresado formal, y en ese sentido es completamente falso lo que están publicando. Si me manda hablar cualquier instancia municipal, estatal, federal, con todo gusto voy a aclarar mi nombre porque esto es absolutamente falso. Y en ese momento tomaré una decisión

Dijo que hasta este viernes no había tenido comunicación con la delegada del IMSS, Desireé Sagarnaga, y tampoco tenía confirmada la versión de una investigación interna que habría sido ordenada por ella al haberse hecho público la denuncia.

Qué bueno que se investigue, y que se investigue a fondo (...) hay todo un departamento para licitar en el seguro social, es la jefatura de abastos, y cualquier persona que sepa algo de ser proveedor o tenga conocimiento de cómo se maneja en el gobierno federal está enterado de eso. Como jefe de prestaciones médicas tú no te encargas de las licitaciones

Voceros de la delegación del IMSS Baja California dijeron que por el momento no hay ninguna postura oficial.