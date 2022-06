Acusan a sobrina de AMLO de robar celulares a diputado; "No se dejen engañar", revira

"Pero si la veo en la calle no la identifico, no tengo relación pues, en nada, seguramente tengo fotos con ella eso sí por mis giras a Tamaulipas pero no hay una relación y además pues ni se le puede juzgar sumariamente, no puede haber juicio sumario, se tiene que probar primero y segundo no debe de haber impunidad para nadie", finalizó el presidente.