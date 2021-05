Acusan a presidente de la Barra de Abogados en QRoo de violencia intrafamiliar

CANCÚN.- Brenda Aguirre denunció que su ex esposo, Luis Héctor Sarti Pérez, presidente de la Barra de Abogados en Quintana Roo le robó a sus dos hijos.

Brenda estuvo casada 10 años con Luis Héctor, ex presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en el estado, en abril de este año cuando inició el trámite de divorcio, su ex esposo sustrajo a sus hijos de su casa y comenzó a agredirla psicológica e institucionalmente, pues Sarti Pérez cuenta con conocidos al interior de las instituciones de gobierno, quienes lo apoyan para continuar violentándola.

Luis Héctor Sarti Pérez.

Brenda tiene dos hijos, un niño de siete años que vive con el trastorno del espectro autista y una niña de cuatro años. Decidió terminar su matrimonio debido a infidelidades y hasta enfermedades de transmisión sexual que adquirió debido a las prácticas de su ex esposo. La víctima argumentó que las autoridades han favorecido al abogado para dar velocidad a trámites, emitiendo acuerdos a su favor.

Comenzaron a divorciarse desde abril de este año, al principio se planteó como un proceso voluntario que se resolvería a través de un convenio entre ambas partes, sin embargo, cuando iniciaron con el proceso de repartición de bienes, las acciones de violencia se agudizaron, pues denuncia que el ex funcionario federal comenzó a violentarla patrimonialmente, económicamente, psicológicamente y hasta de manera moral y sexualmente.

"Me quitó mi dinero, me quitó mis tarjetas, me quitó la camioneta, no dejaba que nadie entrara a la casa, pidió a la vigilancia del domicilio negar cualquier acceso que fuera bajo mi nombre y amenazas constantes sobre quitarme a los niños", dijo Brenda.

En el momento en el que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó a notar las influencias que su ex esposo estaba realizando pues apenas colocó la denuncia formal Héctor Sarti ya estaba pidiendo acceso a la carpeta de investigación.

Brenda Aguirre también contó que intentó utilizar la "Alerta Violeta", herramienta que le ofreció la Fiscalía de Quintana Roo para denunciar más acciones de violencia, la cual aseguró utilizó varias veces, sin ningún resultado, pues denuncia que no funciona.

" A veces como mujeres no identificamos que estamos siendo víctimas de violencia, nos acostumbramos, está normalizado, creemos que podemos pasar por alto ciertas cosas, y cuando llegó un punto donde me vi verdaderamente violentada voltee hacia atrás y me dije que todo este tiempo he vivido violencia y no era consciente", dijo Brenda Aguirre.

El 26 de abril, justo cuando se pactó la fecha para la disolución de vínculo matrimonial ante las autoridades, el ex funcionario se llevó a sus hijos, uno de ellos con cuenta con el espectro autista.

La abogada del caso, Araceli Andrade Tolama, explicó que el juez ordenó que los niños permanecieran en la casa donde vivían juntos con Brenda Aguirre, mientras que otro de los resultados de las autoridades se quedaran con el abogado Héctor Sarti, sin embargo, esa petición no se cumplió pues los menores fueron sustraídos por el ex funcionario, fuera de ese domicilio donde vivían todos como familia.

Debido a estas acciones, el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, fue denunciado ante la FGE por sustracción de menores, en la Fiscalía de Delitos Diversos y por violencia familiar en el Fiscalía Especializada en la Atención a las Mujeres y por Razones de Género.

Araceli Andrade señaló que es lamentable que la Barra de Abogados de Quintana Roo este siendo utilizada por el mismo presidente para fines personales, ya que estas acciones contaminan el buen desempeño del organismo.

"El licenciado Héctor Sarti se ha dedicado a denostar públicamente a la señora Brenda, ella no ha querido contestar ni hacer ningún tipo de manifestación en redes sociales, a estos infundios que hace el en redes sociales, esto se le conoce como violencia moral, cuando exponemos a la persona al escarnio público, tergiversando las versiones, exhibiendo fragmentos de acuerdos como si estuvieran a su favor, acusándola de montones de cosas infundadas, está violentando su dignidad", dijo la defensora Araceli.

Héctor Sarti, fue presidente de la JFCA de Quintana Roo, también lo fue en Baja California Sur y en Cuautitlán, Texcoco, actualmente es el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo y director jurídico de Sarti & Sucesores Abogados S.C con oficinas en la Ciudad de México.

esc