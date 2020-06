Acusan a aerolínea de dejar morir a perrita +Video

MÉRIDA.- Tras una serie de incumplimientos y luego de pasar dos días en un almacén, una aerolínea nacional fue denunciada de dejar morir a una cachorra Pomerania de tres meses de edad.

Mariell Martínez denunció en redes sociales que esperaba recibir en Mérida a su mascota desde el lunes 15 de junio, pero el vuelo proveniente de la Ciudad de México nunca llegó. Al no tener noticias al respecto, rastreó la guía para verificar y se comunicó con la línea aérea.

Nos dicen que no se pudo ir en ese vuelo, pero que no nos preocupáramos porque tienen una estancia para las mascotas y ellos se hacían responsables de agua y alimento, que al siguiente vuelo para Mérida enviaban al cachorro

La perrita era un regalo de Mariell para su hijo y la persona responsable de enviarla desde CDMX eligió a Aeroméxico Cargo, debido a que es una compañía con altos estándares de calidad.

Para abordar la perrita debía contar con un certificado de salud que de fe que se encontraba sana. "El perro sube en buenas condiciones porque si no, no lo dejan viajar, necesitan un certificado que avale que va en buenas condiciones, precisamente para que no pase esto".

El segundo día de espera, el señor Gerardo Hernández quien había comprado al animal llamó de nuevo a la aerolínea. "En la noche del segundo día nos logramos contactar y dicen que ya va a salir el perro, pero que si vuelven a cancelar se queda en almacén, pero que no hay problema se hacen cargo de agua y croquetas", comentó Mariell.

Incluso en esa ocasión manifestaron su preocupación debido a que se trataba de una cachorra de tres meses, quien ya tenía 48 horas encerrada en un almacén.

Al tercer día, el 17 de junio acudieron a recogerla, sin embargo, se encontraron con una transportadora con los sellos del aeropuerto de Minatitlán, donde se supone hizo escala el vuelo.

Quisieron hacer entrega de la transportadora muy rápido y cuando la abren el señor Gerardo dice que no se lleva el cuerpo y dicen que así venía

Del tema legal se hará cargo la persona que envió a la cachorra, pero el mensaje de Mariell es no confiar la vida de un ser vivo a esta aerolínea. "No confíen en esta aerolínea y pues no dejen en sus manos la vida de sus mascotas", apuntó.

A cinco días de la denuncia, la aerolínea no ha emitido un pronunciamiento sobre este asunto.