Acusa Susana Harp de mentiroso a Mario Delgado por proceso interno de Morena

OAXACA.- La senadora de la república y aspirante a la candidatura por la gubernatura de Oaxaca, Susana Harp acusó de mentiroso al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado por haber afirmado aquí, que la impugnación presentada por la legisladora estaba cerrada dentro del partido.

"Somos respetuosos de la encuesta y para nosotros es un caso cerrado, Salomón Jara es nuestro precandidato único y será nuestro candidato a gobernador", dijo Mario Delgado durante la gira que realizó el pasado 9 de febrero por la Cuenca del Papaloapan.

Tras lo anterior, la senadora de la república manifestó su desacuerdo a través de redes sociales en donde escribió: "Los ideales de nuestro movimiento son no robar, no mentir y no traicionar. En Tuxtepec, Oaxaca, el presidente de nuestro partido, Mario Delgado, dijo que el proceso para designar candidatura a la gubernatura de Oaxaca estaba cerrado, esto es mentira".

"Mario Delgado aseguró que morena cerró la impugnación que presenté por el proceso interno para la designación de la candidatura a la gubernatura de Oaxaca, en el que no se respetó la paridad de género con igualdad sustantiva. Nada más falso. La lucha continúa en tribunales", agregó.

En este sentido también reiteró que el proceso de impugnación continúa en los tribunales y confió en que saldrá favorecida por la ley. "Confío en que venceremos, la ley y la Constitución nos asisten. La lucha es por todas, a favor de que se respete la voluntad popular, que un 55 por ciento de personas encuestadas en Oaxaca, pidió a una mujer como candidata".

Morena en Oaxaca está en espera de la resolución final que emitirá el Tribunal Superior, el cual podría resolver incluso un día antes de la elección, como ya ha pasado en otros casos. Por lo pronto, este partido político mantiene en el estado una precandidatura provisional, en tanto no haya una resolución final, señaló la senadora a través de un comunicado emitido al respecto.





