Acuerdan Sonora y Arizona colaborar en temas de seguridad

Reforzar las capacitaciones, principalmente a los cuerpos policíacos de Sonora y Arizona, fue uno de los convenios signados por Adolfo García Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora y Frank Milstead, Director of the Arizona Department of Public Safety (DPS).

En mesa de trabajo acordaron brindar capacitación por parte de la Highway Patrol Division, a los oficiales que conformarán la División de Caminos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes se encargarán en una primera etapa de la seguridad en los caminos y carreteras estatales, que comprenden el Corredor Seguro pactado por la Comisión Sonora – Arizona.



En la reunión, en la cual participaron funcionarios de ambas dependencias, reafirmaron que continuarán con la capacitación para seguridad de personas de alto riesgo y protección a dignatarios; además llevarán a cabo capacitaciones en primeros auxilios tácticos y de supervivencia, y para antes de que concluya el presente año se realizará la capacitación en identificación de documentos apócrifos.



Las autoridades de ambos estados también establecieron que compartirán información estadística de incidencia delictiva que les permita mejorar la operatividad en ambos lados de la frontera y poder estructurar operativos conjuntos.



Por su parte, autoridades de Arizona Department of Public Safety reconocieron a la Secretaría de Seguridad Pública y a la PESP por la recuperación en territorio sonorense de vehículos con reporte de robo en Arizona; agradecieron al Secretario de Seguridad y al titular de la Policía Procesal por la disposición y empeño en la capacitación que ofreció DPS a elementos de la corporación que tienen como responsabilidad el resguardo de las salas de juicios orales y traslados de imputados.



Por último, puntualizaron que celebrarán reuniones periódicas para ver los avances en las capacitaciones, organización y operatividad de las mismas, previo a la plenaria que tendrá efecto en noviembre próximo en Hermosillo.

