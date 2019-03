Acudiremos a la SCJN para echar abajo ley antiaborto: Colosio Riojas

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 07/03/2019 01:46 p.m.

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- Sorpresa causó que integrantes de partidos de la izquierda votaran a favor del dictamen en contra del aborto en Nuevo León y que Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, rechazara la propuesta que por mayoría aprobaron los legisladores nuevoleoneses e incluso adelantó que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de echar abajo lo aprobado.

Puedes leer: El mapa de la criminalización del aborto

Los ochos diputados que votaron en contra del dictamen y se pronuncian por el aborto son Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariela Saldívar Villalobos de Movimiento Ciudadano; Arturo de la Garza, Armando Torres, Claudia Tapia y Ramiro González de Morena; Ivonne Bustos Paredes del Partido Verde Ecologista de México; así como María Dolores Leal Cantú del Partido Nueva Alianza.

Morena es la primera minoría y tiene ocho diputados, cuatro votaron en contra, dos lo hicieron a favor, Juan Carlos Leal y Celia Alonso, pero Delfina Beatriz de los Santos, no asistió al declararse incapacitada.

La izquierdista Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, y su bancada votaron a favor del dictamen y rechazaron el aborto.

"En el Partido del Trabajo nos manifestamos a favor del derecho a la vida como derecho inalienable del ser humano, velando por la elección a la maternidad, en razón de la autodeterminación de la mujer y por una sociedad que proteja ese derecho en los casos previstos por la ley". (Artículo 46 de los Documentos Básicos del Partido del Trabajo.)", argumenta.

El derecho a la vida es la base del reconocimiento del resto de los derechos humanos.

Sin vida, no hay libertad. Sin vida no hay salud, sin vida no hay seguridad, sin vida no hay educación, sostiene.

"Respetar y velar por la vida es lo que nos hace humanos. Esta iniciativa defiende la vida, pero no criminaliza a las mujeres. Las causas excluyentes de responsabilidad penal establecidas en el artículo 331 del Código de la materia, como lo son la violación sexual, cuando corre peligro la vida de la madre o cuando de continuar el embarazo pueda dañarse gravemente la salud de la madre, seguirán vigentes para que las mujeres sean protegidas y no sufran una nueva victimización".

La coordinadora del Partido Verde Ecologista, Ivonne Bustos Paredes lamentó que en la Legislatura no se haya analizado el tema con bases de jurisprudencia, y si con puntos de vista personales.

Tras una larga discusión, en la que estuvieron presentes grupos de ciudadanos a favor y en contra de la reforma constitucional al artículo 1, que "protege la vida desde la fecundación hasta la muerte natural", la representante del PVEM, rechazó el dictamen aprobado y dice que seguirá en la lucha.

"Estamos muy lejos de brindarle a Nuevo León una clase política a la altura de los retos que enfrenta nuestra Entidad, nuestro país. Las decisiones que impactan a más de la mitad de la población como lo son las mujeres deben dar voz a la población para su discusión, lo hacemos mesas de trabajo para tratar temas de interés social y para este que es decisivo para las mujeres, lo deciden unos cuantos con argumentos y posturas viscerales no con la estatura que requieren y con la visión de Estado que es para lo que fue concebido el Congreso del Estado", afirmó la legisladora.

"Se podrá revocar y declarar la reforma inconstitucional y por ende dejarla sin efectos. Es muy probable que esto se revierta por mandato de la Suprema Corte de Justicia. Esta decisión que se aprueba, da materia para una acción de inconstitucionalidad, sabemos que la Comisión Estatal está preparando una acción al respecto, creemos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hará", explicó Luis Donaldo Colosio.

"En ese mismo sentido, y por tratarse del caso que se trata, muy seguramente la Suprema Corte de Justicia va ejercer su facultad de atracción para resolver el tema", mencionó el diputado de MC.

La propuesta de acudir ante la SCJN la apoyaron los legisladores Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano; María Dolores Leal, de Nueva Alianza; Claudia Tapia, Ramiro González, Luis Armando Torres y Arturo de la Garza, de Morena; y del Partido Verde, Ivonne Bustos.

Por otra parte, la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) mostró su preocupación tras la votación de la ley antiaborto y confía en que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contradigan su resultado.

De acuerdo con un comunicado, la organización espera que la CEDHNL actúe para que se dé retroceso a la decisión que tomó el Congreso local.

"Reconociendo que la modificación aprobada no tiene sustento jurídico, confiamos que de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente una acción inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación", mencionan.

En el documento, se apoyan en los argumentos de las legisladoras Mariela Saldívar y Julia Espinosa de los Monteros, quienes señalaron la importancia de mesas de trabajo y consulta con especialistas para dar un veredicto más acertado en el tema.

Añade que la reforma al artículo 1 constitucional del estado "criminaliza a las mujeres", ya que no consideran los motivos de un aborto y libra de cualquier "responsabilidad al hombre en el proceso de reproducción".

Para Vanessa Jiménez integrante del Frente Feminista, acudirán a la Suprema Corte para darle marcha atrás a la nueva reforma. "Lo que sigue es buscar recurso de inconstitucionalidad, porque en la primera vuelta del 2014, ellos habían metido que se protegiera la vida desde la concepción hasta lo muerte natural. Este dictamen lo cambiaron desde la fecundación hasta la muerte natural, buscaremos recurrir a la Suprema Corte de Justicia".

El dictamen fue aprobado por 30 diputados, ocho en contra, dos abstenciones- una de Morena- y dos legisladores que faltaron entre ellos otra morenista.

LEA TAMBIEN Queda libre Danfe McPherson, arrestada por aborto fortuito hace tres años Tras estar tres años en prisión, la Fiscalía del Estado no presentó las pruebas necesarias que la inculpan por el delito de homicidio calificado

LEA TAMBIEN Estos son los estados con legislación más dura para practicar el aborto En México se encarcela a las mujeres que deciden sobre su cuerpo y se tiene en libertad a quienes atentan contra su condición de mujer





kach