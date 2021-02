Actriz porno se desnuda en transporte público como protesta en Puebla

PUEBLA. - Annie Sex Teen, actriz porno y sexoservidora mexicana, subió a una unidad del transporte público de Puebla para exigir ante los pasajeros mayor seguridad y la reapertura de centros nocturnos que son la fuente de trabajo para cientos de familias en la entidad.

En un video publicado en su cuenta de Twitter se ve que avisa a los pasajeros que viene “en protesta por la inseguridad que se vive en el transporte público en la ciudad de Puebla y también porque no nos dejan trabajar en los centros nocturnos. Así que me voy a desnudar y a quien no le guste, tápese los ojitos y quien guste, comparta”.

El gobierno de Puebla ha mantenido medidas severas por la pandemia del covid-19, por lo que se mantienen cerrados los centros nocturnos en el estado, esto también representa una falta de ingresos para las mujeres y hombres que trabajan en estos lugares ofreciendo sus servicios.

Es por esto que la actriz Annie Sex Teen protestó de esta inusual forma pidiendole a los pasajeros que también compartan su contenido.

Lejos de mostrar incomodidad, hombres y mujeres sacaron sus celulares y alentados por la propia Annie Sex Teen empezaron a grabar el desnudo y a lazar consignas de “¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad!”.

Annie Sex Teen camina por el pasillo de la unidad y permite que los pasajeros incluso la toquen en la que es su segunda protesta en la ciudad de Puebla para pedir la reapertura de los centros nocturnos de Puebla.

Demanda seguridad en transporte público

En cuanto a la seguridad que demanda en el transporte público, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que de enero a agosto del 2020, se han iniciado 122 carpetas de investigación por el delito de robo en el transporte público colectivo, del cual 96 fueron con violencia.

La noche del pasado 22 de septiembre seis personas, dos de ellas mujeres, asaltaron a los pasajeros de la Ruta 64-A. Los hechos quedaron registrados en la cámara de seguridad de la unidad.

En el video se observa que uno de los sujetos amenaza con un arma a los pasajeros y al chofer; tres de los seis presuntos delincuentes fueron detenidos.

Frente a estas cifras, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ordenó hace unos días que se realicen operativos en puntos estratégicos para inhibir que se cometa este delito y garantizar la seguridad de los pasajeros.

"Recomendaré que haya operativos en zonas específicas, estratégicamente determinadas para darle seguridad a los pasajeros, eso haré como un compromiso", señaló y dijo, que era un asunto pendiente de la administración.





bl