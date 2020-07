Actores de 'El Circo del Miedo' venden aguas para sobrevivir al Covid

Vivían del terror que le causaban a la gente, hoy no hay peor susto que una pandemia no les permita tener ingresos económicos. Los actores de ‘El Circo del Miedo’ están varados desde hace tres meses, sobreviven gracias a unos cuantos pesos que recolectan al vender aguas.

Lo que apuntaba ser un grandioso espectáculo de alrededor veinte días en León, no logró concretarse. Una pandemia que llegó a México en marzo acabó con planes, eventos, funciones, conciertos en todo el país.

Los artistas circenses se quedaron sin alternativas. Una vez que llegaron a la ciudad, no ha podido trasladarse de lugar, no hay manera, no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Esto implica hacer algo o morir de hambre.

“Estamos vendiendo estas aguas para ganar algo de dinero y comer. La pandemia nos agarró aquí en León y no podemos movernos. El Gobierno no nos permite todavía abrir el circo”, dijo Dylan Reyes, quien es ayudante del circo.

Los actores están a la espera de la autorización para iniciar con el espectáculo. Imagen: (Pablo César Carrillo)

Sus actividades, al considerarse no esenciales quedaron pospuestas hasta que el semáforo estatal cambie a color verde, que actualmente se mantiene en color rojo debido a la alta cantidad de contagios en la entidad.

'El Circo del Terror' se encuentra instalado frente a Chedarui Poliforum. Imagen (Pablo César Carrillo)

Se trata de familias completas, son alrededor de 30 miembros de ‘El Circo del Miedo’ los que se han visto afectados a causa del Covid-19, son niños, hombres, mujeres e incluso adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

Mientras tanto, Dylan Reyes y Cristian Gutiérrez trabajan desde tempranas horas de la mañana en el semáforo del cruce del bulevar chichimecas, a un lado de hotel Holiday Inn rumbo al bulevar Adolfo López Mateos.

Dylan y Cristian ofrecen frías aguas embotelladas a los conductores que transitan por la calle.

“Tenemos 3 meses sin trabajar. El municipio no nos deja abrir y no tenemos ingresos”, dijo el joven Cristian Gutiérrez, quien hace un acto de malabares en el circo.

Los jóvenes salen al bulevar a vender aguas embotelladas. Imagen: (Pablo César Carrillo)

Su semblante es triste, tres meses sin saber qué hacer para subsistir les está agotando poco a poco. Pero ellos no pierden la esperanza, confían que pronto la situación cambiará y podrán recibir nuevamente al público que los ha recibido desde el 2016 en la ciudad.

‘El Circo del Miedo’ tenía contemplado 20 días de show en la ciudad zapatera, cada día ofrecería una función, a excepción de los sábados y domingos, que se darían dos funciones.









DR