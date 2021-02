Activistas piden que matanza de perros en Morelos no quede impune

Para que los casos de envenenamiento de perros en la comunidad de Ocotepec, Cuernavaca, sean investigados y sancionados, activistas defensores de los animales denunciaron la matanza de perros ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

Vanessa Perbellini, representante de la Asociación Justicia para Negrita, dijo que casos como los ocurridos en Ocotepec no deben quedar impunes, pues la violencia contra los animales es la antesala de la violencia social.

También puedes leer: Matan perros para facilitar el robo de casas en Cuernavaca

“Venimos a denunciar lo que está sucediendo en Ocotepec porque ustedes como bien saben, si no hay denuncia se supone que no se investiga, no es posible que en diciembre de 2018 hayan matado a 25 perros, eso es un asesinato y ahora el 16 de marzo asesinaron a 12 perros más, entonces Morelos está en un clímax de violencia y lo que no se quieren entender es que la violencia comienza con los animales, quien maltrata a un animal va a maltratar a un ser humano, por lo tanto les pido que pongan atención en los casos de crueldad y maltrato.

“Ya no lo hagan por los animales si quieren, pero sí piensen que esa persona que es cruel con los animales va a saltar en algún momento a maltratar a un humano, en la cadena de vulnerabilidad tenemos a los animales, después a los niños, después a los adultos mayores, después a las mujeres y después a los hombres, entonces quien maltrate un ser vivo como son los animales un día se va a ir sobre los niños”, expresó.

Con la denuncia interpuesta las activistas esperan que las autoridades den con los responsables de las matanzas.

También puedes leer: Seguridad de Morelos estará a cargo de Células Mixtas

“Tal vez si detenemos a quien esté asesinado a los perros en Ocotepec estamos deteniendo a un asesino en potencia. Vamos a denunciar para exigirle a las autoridades que comiencen a hacer su trabajo, recuerden que el maltrato animal es la antesala de la violencia social”, dijo.

En menos de tres meses al menos 37 perros han sido asesinados con veneno en el poblado de Ocotepec, en el norte de Cuernavaca, según los vecinos, con el fin de facilitar el robo de casas en la zona.

En diciembre los cuerpos de 25 perros envenenados fueron encontrados en las inmediaciones de la Calle Prolongación Morelos de la comunidad de Ocotepec. El fin de semana pasado 12 canes corrieron la misma suerte, murieron tras ingerir veneno mezclado con restos de comida.

bl