Activista feminista denuncia a diputado y dirigente del PRI por abuso sexual en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Paulina Conde, activista feminista de esta ciudad capital, denunció de forma pública al actual diputado local priísta, Rubén Zuarth Esquinca, quien habría abusado sexualmente de ella en el año 2020, cuando él era dirigente de ese partido en Chiapas.

La víctima advirtió que por mucho tiempo guardó silencio, hasta cierto punto por miedo, pero que ya era el momento de contar su historia, "¿por qué hasta hoy hablo? Porque en ese momento no me sentía bien, porque no tenía las fuerzas, y porque además no es fácil hacerlo público".

Lo peor de todo, dijo, es que tuvo que ver a su agresor por un tiempo más, e incluso tratar algunos asuntos con él, lo que le provocó una afectación que la llevó a tomar terapias.

"No debemos de normalizar la violencia, no debemos permitir que, al interior de los partidos, exista el acoso y el abuso sexual o la violencia en sus tipos y modalidades por (parte de) los dirigentes de partidos", refirió en un video.

Tras advertir que el revelar esta situación era parte de "un reclamo conmigo misma", pues no era posible que ella había dado acompañamiento a víctimas de violencia y siempre incidía en que es importante la denuncia, comentó: "Todos los días me decía a mí misma, ´hoy va ser el día, hoy me voy a atrever e iré a la Fiscalía de la Mujer´ (...) Hasta que por fin tuve el valor de denunciarlo".

Manifestó que la incertidumbre continúa porque está consciente de que se enfrenta a un personaje con poderes político, económico y mediático, "sé que van a denostarme, que me querrán seguir violentado, pero estoy preparada".



Aunque el mismo legislador del Partido Revolucionario Institucional también subió este jueves un video en donde se deslindó de las acusaciones e incluso argumentó que éstas no se dan en un contexto jurídico sino político porque habrá renovación de dirigencia de su partido, el delito que se le atribuye está radicado en la carpeta de investigación 0017-101-0010-2021.

Paulina Conde solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al presidente del Tribunal de Justicia de Chiapas que haya reparación del daño, no repetición, además de acceso a la justicia y que incluso se le pida el desafuero al legislador del PRI, para que enfrente a la ley.

"El hecho de que él sea diputado local y que tenga fuero, eso no le permite que haga frente a esta denuncia de abuso sexual, como a cualquier ciudadano", dijo la denunciante, quien exhortó a otras mujeres que hayan sido víctimas de abuso sexual dentro ese partido, a que denuncien.

