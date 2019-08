Activista analiza impugnar consulta indígena

PACHUCA.- Arturo Copca Becerra, ciudadano que interpuso el juicio ST-JDC-76/2019, con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Hidalgo realizar una consulta a los pueblos indígenas de la entidad para la reforma electoral, consideró que no fue la manera adecuada de realizar este ejercicio y no descarta la posibilidad de impugnar.

"Sí lo estoy considerando porque estoy juntando pruebas, viendo por dónde y analizando todo el escenario para que sea un juicio con todos los elementos y no suene como grilla", mencionó el integrante de la organización Ciudadanía y Gerencia Social A. C. en entrevista con LSR Hidalgo.

El activista señaló que la sentencia de la Sala Toluca ordena que la consulta fuera informada y cultural, lo cual consideró que no fue así, pues dijo que muchos de los asistentes no tenían conocimiento del ejercicio y de todo lo que implicaba, ya que no hubo taller ni conferencias previas en las comunidades indígenas.

Otro de los puntos que no quedan claros, dijo, es que no se sabe quiénes asistieron y qué grado de representatividad tienen, pues señaló que hubo comisariados y delegados; sin embargo, el primero representa solo a ejidatarios y el segundo es un vínculo entre los ayuntamientos y la sociedad.

El lunes, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Raúl Baptista González, dio a conocer los resultados de las siete asambleas que realizaron el pasado 5 de agosto y detalló que emanaron 606 propuestas: 128 en las mesas regionales y 478 en los 85 buzones que instalaron en las alcaldías de los 84 municipios y en las inmediaciones de la sede del Poder Legislativo.

Dijo que participaron 798 personas, que 31 municipios y mil 204 comunidades indígenas fueron consultadas.

También indicó que la consulta se llevó a cabo en dos etapas: la informativa, a través de 24 medios impresos, ocho radiodifusoras y tres cadenas de televisión, en español, náhuatl y hñahñu, y la de consulta, con las mesas de trabajo en siete sedes.

Respecto a la inconformidad de los integrantes de la asamblea regional para los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Otomí-Tepehua, quienes pidieron el pasado miércoles que se repusiera la asamblea que se realizó en Tenango de Doria, Copca Becerra consideró que es bueno que las localidades se organicen para levantar la voz.

"Lo bueno de este ejercicio es que muchas comunidades se enteraron y ya están interesadas.

"Me gustaría que otras organizaciones se sumaran y que desde sus trincheras o donde están, lo hicieran participando activamente en temas que nos atañen a todas las comunidades indígenas", indicó.

sjl