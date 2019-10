Acciona opera la planta fotovoltaica más grande del mundo: Pavlovich

PITIQUITO.- La confianza y certeza jurídica que los inversionistas han encontrado en Sonora, a través de un gobierno facilitador, han permitido que desde el pasado 5 de junio opere en Puerto Libertad, la planta fotovoltaica de la empresa Acciona, la más grande que esta compañía ha construido en todo el mundo y que cuenta con más de un millón 219 mil paneles solares, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada de Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de la división de Energía de Acciona en México y Centroamérica; Miguel Pompa, secretario de Gobierno; Natalia Rivera Grijalva, jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal; y Gumercindo Ruíz Lizárraga, presidente municipal de Pitiquito, la gobernadora Pavlovich recorrió la Planta Fotovoltaica Puerto Libertad, para constatar su infraestructura, y el beneficio que genera al medioambiente al tratarse del uso de energías limpias.

Para la edificación de esta planta se invirtieron 355 millones de dólares y se dio prioridad al empleo de gente de Sonora, al contratar hasta mil 700 personas en su construcción, y 101 más para su operación, destacando que 70 elementos son mujeres.

"Hay que apostarle a las energías renovables, le doy las gracias a grupo Acciona por haber invertido aquí en Sonora, esta inversión que fue muy rápida se ejerció de una manera muy rápida, sin grandes contratiempos, hay una gran confianza en invertir aquí en el estado, eso me da mucho gusto porque finalmente trabajo es lo que la gente quiere, no somos nosotros el gobierno el que genera empleo, sin duda es la iniciativa privada quien lo hace, pero si no hay confianza, si no hay certeza jurídica, lo único que queremos nosotros es facilitarles a ellos que lleguen", indicó.

Esta planta se construyó en una superficie de mil 100 hectáreas, y tiene la capacidad de generar 404.55 megavatios de potencia (mwp), lo que significa energía limpia equivalente a la demanda de 583 mil hogares mexicanos, con lo que se reduce el consumo de combustibles fósiles y por consiguiente, disminuye la contaminación ambiental.

Durante el recorrido, la gobernadora Pavlovich convivió con mujeres que forman parte del Programa de Empleo Temporal y realizan labores de limpieza en los paneles solares, además les anunció que su trabajo dentro de la planta será permanente; ahí subrayó la importancia de la inclusión y oportunidades laborales para las mujeres.

Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de la división de Energía de Acciona en México y Centroamérica, reconoció la apertura que han encontrado en Sonora para la inversión, y la calidad laboral en las personas de Puerto Libertad y otros municipios.

"Trabajar en Sonora ha sido francamente fácil, han sido todo facilidades, es un estado con una estabilidad maravillosa, los trabajadores son todos sonorenses, hubo muchísima mano de obra, el empleo medio fue de mil 300 personas, un día alcanzamos un pico de mil 700 personas trabajando, aquí tenemos 101 personas y 70 son mujeres", señaló.

Grupo Alego, también inversionista en este parque fotovoltaico, dio a conocer que ésta es una de las plantas solares más grandes e importantes de América Latina y del mundo y su producción de energía limpia representa un efecto de limpieza en la atmósfera de 46 millones de árboles.

El Proyecto Puerto Libertad, fue reconocido como el Proyecto Renovable de 2019 por el Congreso Internacional Mexicano de Energías Renovables MIREC Award (Mexican International Renewable Energy Congress).