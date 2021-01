"Acarreo y provocaciones en proceso interno del PAN en NL": Senador

El ex alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, es el virtual candidato del PAN al gobierno de NL; el senador con licencia, Víctor Fuentes denunció irregularidades en el proceso. Foto Especial

MONTERREY.- Con más del 62% de la votación a su favor y, de acuerdo a datos preliminares, el ex alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, es el virtual candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León al ganar el proceso interno eleccionario.

El senador con licencia Víctor Fuentes Solís, quien durante el transcurso del día en la elección interna denunció "acarreo" e irregularidades en el proceso, declaró tras el cierre de los 45 centros de voto estatales, que las condiciones no le eran favorables.

De acuerdo a Sergio Manuel Ramos, representante de la Comisión Nacional de Procesos Internos, el 62% de los 13 mil 700 militantes panistas con derecho a voto sufragaron en las 61 mesas receptoras en 45 centros de votación.

En conferencia de prensa en el Comité Directivo Estatal panista, Ramos destacó la voluntad democrática de los precandidatos y los militantes "al acudir a las urnas aún en tiempos de pandemia".

La votación total fue de 8 mil 342 votos lo que representó el 61.92% del padrón de militantes.

El senador Víctor Fuentes Solis recibió mil 810 votos a favor; Fernando Larrazabal Bretón, 5 mil 976 sufragios y Homero Niño de Rivera 471.

Cerca del centro de votación ubicado en el Barrio San Luis, en Monterrey, una camioneta movilizó a cerca de 10 personas, lo cual es a todas luces un acto que viola el proceso electoral pues atenta contra una de las características fundamentales del voto, como lo es la libertad. pic.twitter.com/WwN0ALe6Hg — Víctor Fuentes (@VictorFuentesNL) January 10, 2021

Sin embargo, los resultados son preliminares y será este lunes cuando se dé el cómputo final, según Tomás Reyna, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones.

Tras el cierre de centros de voto, el senador Fuentes Solís declaró que las condiciones políticas que prevalecen en nuestro Estado y en el interior de su partido son del dominio público.

"Desde un principio y en todo momento se visualizaba un panorama completamente adverso, en donde todos los actores y factores no acompañaron una causa como la que nosotros pretendemos encabezar".

Pero cuando nuestras causas y propósitos son nobles y honestos hay que defenderlos y buscarlos hasta el final, sin miedo a la adversidad, agregó .

Agradeció infinitamente a los panistas y muy especialmente a los miles de ciudadanos que durante este proceso le acompañaron en esta cruzada por dignificar la vida pública de nuestro querido Estado.

Jamás he hecho nada en contra de Nuevo León y siempre que pueda hacer algo en su favor, lo haré.

Horas antes había denunciado irregularidades como acarreados y provocadores en la mesa de votación de Monterrey ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta 944, Barrio San Luis.

"El voto debe de ser libre y secreto. No a las maurrulerías, esto no es el @PANNLMX. Así no", escribió en su Twitter y adjuntó dos fotografías en donde se ve una camioneta tipo estaquita con personas en la caja trasera.

Larrazabal Bretón originario de Oaxaca pero avecindado en Nuevo León fue alcalde del municipio de San Nicolás de los Garza de 2,000 a 2,003; de Monterrey de 2009 a 2012 y luego diputado federal.

Nació en agosto de 1962, es ingeniero y uno de los principales constructores de la entidad.

Durante su gestión administrativa en Monterrey, Jonas, uno de sus hermanos fue involucrado en asuntos de corrupción en un gran escándalo que le llevó a Fernando a dejar por años la política hasta ahora que regresa.