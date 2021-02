Abuso infantil en kínder de Mérida, un año de impunidad

Cuando yo vine a hacerle saber a la directora lo que estaba pasando, que el maestro de música, de artística, había tocado a mi hija, yo le comenté a la directora que quería que le dieran terapias y me dijo que sí. Pero lo primero que debió decirme era ‘señora, si le vamos a dar las terapias, pero lo primero que debemos hacer es meter una denuncia’, y no lo hizo, no me guio como debe ser, porque ella si lo sabía