Abuelo y dos nietos mueren al naufragar lancha en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).-Al naufragar la lancha en la que pescaban, dos hermanos y el abuelo, murieron ahogados en la Laguna Santa Anita, de la Villa Ignacio Allende, Centla, al norte de esta capital.

Puedes leer: Piratas en lancha asaltan barco turístico en Tabasco

El hecho ocurrió la tarde del sábado, pero fue hasta ayer cuando fue localizado el primer cuerpo de una las víctimas y posteriormente los otros dos, reportó el Ayuntamiento de Centla.

Personal de emergencia de Protección Civil, de la Secretaría de Marina y de Seguridad Pública Municipal, realizaban tareas de búsqueda de los tripulantes de la pequeña embarcación.

El primer cuerpo localizado correspondía al menor Ángel Isaac May Reyes, 15 años; horas después rescataron a los occisos Ignacio May Hernández, 78 años; Miguel Ángel May Reyes 32 años.

La edil Guadalupe de la Cruz Izquierdo acudió al lugar en Villa Ignacio Allende, para dar seguimiento al suceso y ha externado apoyo a los familiares.

Se desconoce cómo ocurrieron los hechos, pero existe la posibilidad de que fueron sorprendidos por la lluvia, el viento y oleaje, causantes del naufragio.