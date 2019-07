Absuelven al constructor de la Torre Pediátrica

Cesar Augusto Morando Turrent, constructor de la empresa Gran Marca Proyectos S.A. de C.V., la cual construyó parte de la Torre Pediátrica, declaró que fue absuelto del delito de fraude, imputado en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Morando Turrent tuvo audiencia el día jueves 11 de Julio de 2019, y la absolución fue decretada luego de un amparo federal, por lo que no será vinculado a proceso.

El constructor queda en libertad, sin embargo está pendiente a que la fiscalía presente un recurso de apelación, dentro del plazo de 3 días que marca la ley.

El empresario de la construcción declaró que la acusación por fraude vino del gobierno de Yunes Linares, luego que la obra quedó detenida por falta de pago.

"Me acusaron de fraude específico por algo que yo no cometí, yo tenía un contrato, se celebró de acuerdo con los marcos de la ley y desde luego no hubo ningún fraude, la obra se suspendió por falta de pago, que sí hay un documento que lo señaló en su momento"

LA obra estuvo parada tres años debido a esto y con el cambio de administración le fue imputado el delito de fraude específico y una prisión preventiva que, el empresario dice, fue indebida.

Morando Turrent estuvo preso un año y cuatro meses en el penal de Pacho Viejo, luego obtuvo la libertad bajo fianza. La multa se fijó en un millón de pesos.

Torre "chafa"

La torre pediátrica del Hospital General de Veracruz ha sido blanco de burlas y quejas debido a la tardanza en su construcción, que tomó más de 7 años en terminarse.

Además la mala calidad en los materiales y de la construcción, quedaron evidenciados cuando, a causa de los vientos ocasionados por el frente frío número 45, en mayo de 2017, una parte de la fachada de los pisos superiores se desprendió y cayó al frente del edificio y sobre la vialidad.