Abroga Congreso de Morelos 24 ''pensiones doradas''

MORELOS (La Silla Rota).- Veinticuatro de las 70 "pensiones doradas" otorgadas por la pasada Legislatura de Morelos fueron abrogadas por los diputados del Congreso de Morelos.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que los dictámenes de jubilaciones y pensiones aprobados por la anterior legislatura, durante la sesión que inició el 12 y término el 15 de julio del año pasado, no cumplieron con los trámites legislativos.

“Estamos frente a una maquinación, es decir una acción o plan secreto, para preparar o manipular la posibilidad de recibir un beneficio indebido, urdida por algunos servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y de municipios del estado de Morelos.

“En la investigación se acredito fehacientemente, que los dictámenes de jubilaciones y pensiones aprobados por la anterior legislatura, durante la sesión que inició el 12 y termino el 15 de julio del año pasado, nunca fueron tramitadas ante la Comisión de Trabajo, Previsión y seguridad social. Esto quiere decir, que un grupo de Diputados y empleados de la anterior legislatura, autorizaron y consintieron que todo el proceso se hiciera de forma secreta y oscura, sin registro en el libro de gobierno de la Comisión, violando procedimientos internos, con el único propósito de mantener en secrecía su proceder”, expresó.

Entre las pensiones doradas retiradas destacan las obtenidas por Jorge Michel Luna, ex Secretario de Hacienda, y Beatriz Ramírez Velázquez, ex Secretaria de Educación.

Rodríguez Ruiz anunció que el Congreso buscará fincar responsabilidades a quienes las promovieron y a quienes entregaron documentos falsos para sustentarlas.

Advirtió que los más de 70 expedientes que integran el grupo de las jubilaciones doradas, nunca pasaron por el procedimiento institucional, es decir, les dieron tratamiento de fast track, con un turno preferente en perjuicio del resto de quienes iniciaron el trámite meses antes.

“A trabajadores del Congreso incluidos en estos hechos de corrupción se les entregaron constancias de salarios por montos que nunca tuvieron, es decir, hay quienes, ganando 5 mil pesos, se les jubiló hasta con 30 mil pesos.

“Hay muchos ex trabajadores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, quienes recibieron constancias de trabajo falsas”, informó.

Celebra gobierno cancelación de “pensiones doradas”?

José Manuel Sanz Rivera, Jefe de la Oficina de la gubernatura del Ejecutivo estatal, aplaudió la suspensión de las pensiones doradas.

Expresó que estos patrocinios presentaban antigüedad falsa o inexistente y que se otorgaron el mismo día que fueron aprobadas

La decisión de los legisladores, agregó, cancela la retribución por retiro que ex diputados autorizaron para beneficiar a personas allegadas, familiares, e incluso, a ex funcionarios del gobierno anterior, como el caso de los ex secretarios de finanzas, Jorge Michel Luna, y de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez.

“Sanz Rivera detalló que estos patrocinios nunca fueron tramitados ante la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso de Morelos, presentaban documentación de antigüedad falsa o inexistente, y en algunos casos se otorgaron el mismo día que fueron aprobadas.

“El funcionario estatal calificó como positiva esta determinación de las y los diputados, ya que es un importante avance en los temas de rendición de cuentas, transparencia y cero tolerancia a la corrupción, ejes que rigen el Gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo”, informó el Ejecutivo estatal en un comunicado de prensa.





