Abren restaurantes en Monterrey, pero regios siguen con temor

MONTERREY.- Al iniciar la reactivación económica parcial en Monterrey con los restaurantes y algunos otros negocios, la movilidad de gente y vehículos renació en gran parte de la capital de Nuevo León. Las avenidas y calles cobraron vida y renació la esperanza de comerciantes y empleados. Sin embargo, el temor sigue manteniendo a la mayoría en sus casas.

Lo anterior en vísperas de que el Ayuntamiento alista un plan para abrir las ventas al menudeo el próximo 21 de mayo.

"Confiamos en que regrese la actividad a la normalidad, tomamos las medidas adecuadas y la higiene correspondiente. Daremos servicios al 50 por ciento del local, con mesas muy separadas", dice el dueño de una cafetería del centro regiomontano, que luce semivacía.

Por ser el primer día, unos cuantos comensales llegaron al lugar aunque ahora están distantes las filas que se hacían para entrar a degustar alimentos.

Al paso de las horas, los lugares lucieron con poca gente, aunque para los comensales presentes pareciera que no hubiera en pandemia. "Creo que ya la libramos, en Nuevo León sí seguimos las medidas, ya casi estamos del otro lado", dice una mujer que entra a un restaurante de carnes asadas y cabrito.

Antonio Garza, caminó por la Plaza Morelos: "todavía no abren muchos (restaurantes), solo algunos, fui a ver si el Sanborns abrió, pero no, sigue cerrado; a seguir esperando", dice el asiduo cliente de la empresa de Carlos Slim, quien teme a la pandemia pero, asegura, hay que arriesgarse.

Una parcial apertura económica se dio este jueves en Monterrey, la capital neolonés y en dónde algunos negocios, como pequeños restaurantes y de autopartes, entre otros, abrieron para laborar al 50 por ciento de su capacidad.

"Ojalá y ya venga la gente, estas semanas ha estado difícil, apenas boleaba a cinco seis personas cuando a diario hago mínimo veinte", clama José un potosino limpiador de calzado ubicado en el centro regio.

Los negocios de autopartes, llanteras y talleres que se ubican en la avenida Pablo A. de la Garza abrieron en su mayoría.

Después del mediodía se pusieran en marcha las obras de construcción de plazas y pavimentación por parte del Ayuntamiento de Monterrey.

El Alcalde Adrián de la Garza anunció la reactivación económica en Monterrey en las áreas obra pública, privada y el sector restaurantero.

En el sector restaurantero, aunque no fue suspendido formalmente, la mayoría de los negocios restringieron sus servicios y este jueves algunos abrieron y colocaron sus mesas a distancia para trabajar al menos al 50 por ciento como sucedió con la cafetería Gaby, ubicada en el centro de Monterrey.

El tradicional restaurante de Sanborns no abrió y de acuerdo a sus empleados, está planeado hacerlo hasta el 1 de junio.

El alcalde dijo que los establecimientos deberán cumplir con protocolos que priorizan la salud y la sana distancia de empleados y de clientes.

Los restaurantes podrán operar al 50 por ciento de su capacidad, comentó.

De hecho, se observó un movimiento de mayor circulación de vehículos, sin embargo, ante el desconocimiento de la gente y, por ser el primer día, los negocios no tenían gente, al menos hasta el mediodía.

En algunos restaurantes del municipio de San Nicolás de los Garza se reforzaron las medidas de seguridad y los empleados deben portar además del cubrebocas una máscara de protección.

"Ya me hacía falta estirar las piernas, pura broncas en la casa, vamos al café, aunque no se ve mucho movimiento en los restaurantes todavía", dice Evaristo Ríos, un eterno consumidor de café, quien asegura no tener al virus.

A su vez, Roberto Russildi Montellano, secretario de Economía y Trabajo, explicó que las acciones de reapertura se realizarán bajo condiciones sanitarias estrictas y en base al comportamiento del propio virus.

"Sigue preparar todos los protocolos, comunicarlos y socializarlos con los municipios, ver la manera de implementarlos con el sector privado e iniciarlo en dos semanas".

Para la Fase 1 que inicia este jueves, además de las empresas esenciales, se permitirá reabrir a negocios relacionados con el sector automotriz, aeroespacial y la construcción.

Sin embargo, en una primera etapa estas empresas deberán de cumplir con una serie de requisitos sanitarios para su apertura, la cual se estima sea en un periodo de 15 días.

Russildi Montellano aclaró que al abrir de manera gradual el sector empresarial y de mantenerse la curva de contagios controlada, se permitirá pasar a la Fase 2 y 3 en una lapso de dos a cuatro semanas cada etapa, según lo dicte la Secretaría de Salud.

Los cambios que se presenten serán evaluados y lo mismo haremos nosotros en el Plan de Economía, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud, en la economía estamos acompañando e implementando las medidas de acuerdo al Doctor (De la O) y la Secretaria de Salud

Los fundamentos esenciales para una reactivación ordenada son la generación de conciencia en la sociedad para la 'nueva normalidad', la implementación, compromiso y monitoreo de protocolos de prevención por parte de las empresas, las suspensiones temporales en caso de contagios y el favorecimiento del teletrabajo y/o 'home office'.

"Vamos a ver en estos días cómo se va implementando el tema de restaurantes, de construcción y cómo se van aceptando estas medidas por parte de los trabajadores y de la ciudadanía, para una posible reapertura el 21 de negocios de ventas al menudeo", adelanta a su vez el edil de Monterrey.