Abre Barbosa puertas del gobierno para escuchar a miles de poblanos

PUEBLA.- Tras conseguir una beca que le permitirá estudiar en el extranjero, Samia Tejeda Tecpanecatl acudió a "Casa Aguayo" (sede del Gobierno del Estado de Puebla), para solicitarle al gobernador Miguel Barbosa Huerta un apoyo a fin de continuar con su formación universitaria.

Estudiante de la Ingeniería en Química Industrial, esta joven de 21 años fue parte de la edición 23 de la Jornada de Atención Ciudadana, ejercicio que, afirmó, es una muestra de que el gobierno de Miguel Barbosa escucha lo que las "personas necesitan y está al pendiente del pueblo".

"Venía con una expectativa buena, yo contaba con que el gobierno me iba a apoyar para poder realizar este proyecto. Y así fue. El gobernador me dijo que sí, que sin duda me iba a dar seguimiento para que yo pueda completar mi siguiente semestre en la Universidad de Madrid. Por lo que me siento muy agradecida y definitivamente me voy muy contenta sabiendo que está haciendo lo que a lo mejor muchas personas necesitan que es: ser escuchados", expuso la estudiante poblana.

Con la beca que obtuvo a través del Programa de Movilidad Académica, Samia permanecerá hasta julio en la Universidad Politécnica de Madrid, institución en la que cursará el octavo semestre de su carrera profesional.

En esta vigésima tercera Jornada de Atención Ciudadana, el gobernador de Puebla recibió a 86 personas, mientras que los titulares y funcionarios de las dependencias participantes atendieron, por separado, a 4 mil 810 ciudadanos. De las 4 mil 896 peticiones recibidas en total, destacan las formuladas en materia de empleo, obras de infraestructura, educación y apoyo a proyectos.