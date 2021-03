Aborto, corrupción, Bonilla... así se presentó Lupita Jones en BC

La aspirante de la alianza PRI, PAN y PRD al gobierno de Baja California criticó al gobernador Jaime Bonilla por frivolizar la política al decirle que la elección de este año no es un concurso de belleza. Foto Eduardo Rubio

TIJUANA.- Lupita Jones dio su primera conferencia de prensa como aspirante a la gubernatura por la coalición Va por Baja California, en la que aseguró que su interés por la política en el estado no es de ahora.

Dijo que en el pasado varios partidos le ofrecieron ser legisladora federal, pero no aceptó porque su inquietud ha sido la oficina del Poder Ejecutivo en el estado.

“Cuando recibo esta invitación obviamente fue una gran sorpresa para mí. Sin embargo, no es algo que no hubiera pensado o proyectado antes”, afirmó durante su mensaje inicial.

Posteriormente, en las preguntas realizadas por la prensa, aseguró que haber conquistado Miss Universo es solo un momento de su vida y que como empresaria su interés en la administración estatal será vigilar el uso de los recursos públicos.

En su carta de presentación, la mexicalense aparece como una mujer de negocios, activista por los derechos de las mujeres y con estudios en administración de empresas.

Acompañada por los dirigentes locales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), también afirmó que los gobiernos panistas tuvieron logros durante los 30 años que gobernaron el estado.

“Si hay investigaciones abiertas, que continúen”, respondió forzada ante la insistencia sobre las indagatorias en contra del ex gobernador panista Francisco “Kiko” Vega en caso de ganar la elección.

También evitó hasta donde pudo criticar a sus posibles contrincantes, como Jorge Hank Rhon, y responder a las declaraciones que ha hecho el gobernador Jaime Bonilla sobre ella.

Y es que la primera reacción del mandatario morenista cuando comenzó a trascender su nombre como posible candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Bonilla dijo que la elección no se trataba de un concurso de belleza, y que si ese fuera el caso, también lo ganaría Marina Del Pilar, la alcaldesa de Mexicali, que representará a Morena en la contienda por el estado.

Ese fue entonces el único momento en que la bajacaliforniana, que asegura nunca ha roto los lazos con el estado, lanzó una provocación.

“Esta decisión no la estoy tomando en base a cuestiones frívolas y este tipo de comentarios me parece que frivolizan demasiado el papel que representa gobernar a un estado (...) que la meta en un concurso de belleza a ver qué pasa. Yo ya gané el mío”, respondió en tono jocoso.

Lupita Jones se encuentra en el tercer lugar en las encuestas que circulan en redes sociales que ponen a Marina Del Pilar y a Jorge Hank en los primeros lugares, pero eso no parece preocuparle a la nueva aspirante.

Según sus palabras, esa posición la logró sin haber aceptado públicamente sus aspiraciones, por eso se siente confiada en repuntar durante la campaña.

Cuando la conferencia había terminado y estaba por retirarse, fue cuestionada por su postura acerca del aborto y las ideas encontradas que tienen al respecto los partidos que la postulan.

Esa fue quizá la pregunta que más parece haberle costado responder.

“Como madre, obviamente siempre estaré a favor de la vida. Como mujer no me parece que se deba criminalizar a una mujer por tomar una decisión que seguramente no es fácil”, apuntó.