Abogado de Lourdes Maldonado abandona Tijuana por temor a un atentado

TIJUANA.- Eduardo Edmar Pérez Castro, abogado de la periodista Lourdes Maldonado López, abandonó Tijuana por temor y tuvo que contratar dos elementos armados para su seguridad personal.

Añadió que al no haber certeza desde las autoridades sobre el origen de la agresión que le quitó la vida a Lourdes Maldonado, la incertidumbre es todavía mayor.



Es más preocupante el ignorar de quién de me debo de cuidar (...) lo preocupante es sobre toda la familia que está intranquila. No puedo acudir a diligencias", dijo en entrevista

Aseguró que ya pidió protección de las autoridades y está esperando respuesta porque el costo de la seguridad privada es alto.

En torno al futuro de la demanda interpuesta por Maldonado López en contra del ex gobernador Jaime Bonilla por despido injustificado, dijo que la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN) había acordado pagar este martes, pero tras el crimen la familia de la reportera es quien debe definir si pedirá o no el pago ante el tribunal laboral como beneficiaria.

Podría acercarse a la empresa a tratar de negociar o definitivamente dejar el asunto por la paz. Pero ya es decisión de ellos, yo como abogado ya no intervengo, no prosigo con la ejecución de ese laudo. Mi trabajo terminó con el fallecimiento de Lourdes

El abogado Pérez Castro, el segundo que tuvo la periodista porque el litigante que ganó el pleito hace nueve años murió, explicó que la familia sólo puede buscar el adeudo porque la facultad de conocer los libros contables para notificar a Hacienda si el también Senador con licencia paga o no prestaciones a su personal, era exclusiva de Lourdes Maldonado.

"La intención de ella sí era esa. Velaba por los intereses de los trabajadores, de los reporteros. Ella comentaba que a un reportero no le dan seguridad social, no le pagan Infonavit. Ella lo que quería era que se le proporcionaran a los reporteros de la empresa las prestaciones Infonavit, Afores y demás", subrayó.

De acuerdo con el abogado Eduardo Pérez, la familia de Lourdes Maldonado tiene hasta dos años. que corren desde el 19 de enero pasado, para reclamar el adeudo que los tribunales laborales ordenaron a Jaime Bonilla cubrir a la periodista.

TODAS LAS LÍNEAS ESTÁN ABIERTAS

La Fiscalía General Estatal (FGE) mantiene abiertas todas las posibilidades alrededor de los crímenes de Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López.

Iván Carpio Sánchez, fiscal general, dijo que por ahora no hay "algún dato científico" para relacionar el conflicto laboral entre la periodista y el ex gobernador con el asesinato, pero no están dando nada por hecho.

Por esa razón, respondió durante la conferencia de prensa semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cualquier persona puede ser llamada a declarar.

"No le tenemos miedo a nadie que cualquiera de ninguno de los dos homicidios, y si encontramos responsabilidad con alguien, será llevado ante la justicia", afirmó.

En cuanto al homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez dijo que no han dejado de lado el nombre de Ángel, el comunicador con el que el fotógrafo independiente tuvo un conflicto, ni descartan la información localizada este miércoles por la mañana en una manta dejada por el Cártel de Sinaloa en inmediaciones de Tijuana.

El fiscal central dijo que, balísticamente no hay relación entre los asesinatos de Martínez Esquivel y Maldonado López, pero en el modus operandi sí hay algunas similitudes como el que ambos casos fueron cometidos frente a la vivienda de las víctimas.

Por ahora, dijo Carpio Sánchez, la FGE sigue trabajando en los expedientes con apoyo de autoridades federales, pero en cualquier momento la Fiscalía General de la República (FGR) podría ejercer su facultad de atracción si lo considera necesario.

El apoyo desde el centro del país consiste en personal especializado en labores de inteligencia y operativo, mientras que el fiscal al frente de las investigaciones es Atalo Machado, de la ciudad de Mexicali, señaló.

