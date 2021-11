Abogado de excandidato en Chiapas amenaza de muerte a encargada de JLCA

TUXTLA GUTIÉRREZ.- José Pablo Natarén Sandoval, abogado y pariente de Osvaldo Sandoval Quezada, excandidato a la alcaldía de Comitán, Chiapas, amenazó de muerte e incluso intentó golpear a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 5 de esa región, Angélica Itzel Bolaños Muñoz, por su supuesta inconformidad con un caso laboral.

De acuerdo con la agraviada, quien el mismo día de la agresión (pasado 10 de noviembre) presentó su denuncia ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo-Sierra por amenazas y violencia política en razón de género y una queja ante el área de Equidad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el sindicado trató de romper las hojas de un expediente judicial y, además, amedrentó al personal a su cargo.

La intención del sujeto, evidenció temblorosa y entre lágrimas, es que se difiriera la diligencia que se programó para esa fecha, pero como se le negó con base en la Ley Federal del Trabajo, él continuó con manoteos e intimidaciones.

La inconformidad nació por un juicio laboral por despido injustificado, pues Natarén, defensor del trabajador despedido, argumenta que ha habido alteración de documentos para favorecer al patrón o dueño de una empresa constructora, "lo que no puede ocurrir porque ellos tienen copias, no podemos alterar los acuerdos", se defendió Bolaños.

En cuanto a los hechos ocurridos el pasado miércoles, relató:

"El abogado entró a mi oficina, porque me resguardé y sobre todo protegí el expediente, después me siguió, azotó la puerta, se puso frente a mí y me dijo que me cuidara, que no sabía con quién me metía, que era primo de Osvaldo Sandoval, que sabe que tengo hijas pequeñas".

Tras asegurar que ese litigante y el propio excandidato han merodeado su domicilio para hostigarla, la funcionaria detalló que el primero le levantó el puño, por lo que pensó que la golpearía.

En reacción, Angélica Bolaños marcó de inmediato al número de emergencias 911, pero como la respuesta policiaca tardó al menos 15 minutos, Natarén siguió con las amenazas.

Además, entró a la Junta Local el propio exaspirante a la Presidencia Municipal, Osvaldo Sandoval, quien también le advirtió que cuidara a su familia y a ella misma.

Durante una rueda de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Angélica Itzel Bolaños, quien es titular de esa instancia desde enero de 2019, enseñó una fotografía en donde aparecen Osvaldo Sandoval, su abogado y un individuo más, identificado como Víctor Hugo Gómez, actuario en la Junta Local que ella dirige.

"Ahí hay cuestiones raras; y no se vale que ese señor piense que por ser político, pueda hacer lo que se le venga en gana solo porque él diga que yo quiero beneficiar a la otra parte en el caso".

Al respecto, la agraviada recordó: "Me dijo que tenía ´amistades´, que me dañaría, y me dijo que no podía correr a su primo, trabajador de esa misma instancia, y le dije que sí podía porque alteraba el recinto judicial; luego entró un periodista que acompañaba a esos personajes, pero siempre actué bien, les pedí que se retiraran".

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN SU CONTRA

Sin embargo, el acoso no solo lo ha vivido en estos dos días transcurridos desde el incidente, sino que le iniciaron una campaña de desprestigio en algunos medios de comunicación locales.

Aunque en estos momentos la servidora pública ya cuenta con medidas cautelares, el temor es incesante porque a Juan Pablo Sandoval y al excandidato no les ha importado continuar con las acciones intimidatorias en su contra.

"Tengo mucho miedo, no se vale que me violenten, que me amenacen y que se metan con mis seres queridos, solo porque se sienten con poder".

Destacó que tiene incertidumbre no solo por su vida y la de sus hijas, sino que también podría haber represalias en su contra y perder el cargo que ostenta, pero, insistió, no se podía callar ante este hecho violento. "No tenemos seguridad en la dependencia, nadie se metió a parar a esa gente".

esc