Abandonan 10 cuerpos en Plaza de Armas de Zacatecas; detienen a responsables

ZACATECAS.- Luego de que la madrugada de este jueves apareciera una camioneta con 10 cuerpos frente al Palacio del Gobierno de Zacatecas, se anunció la detención de presuntos responsables.

"Hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado", informó el gobernador, David Monreal, en un video que compartió en sus redes sociales.

Si bien el Ejecutivo local no dio mayores detalles sobre la detención, dijo que la Fiscalía del Estado mantendrá informada a la ciudadanía.

"Aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la Fiscalía del Estado comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana", concluyó.

LOS HECHOS

La madrugada de este jueves fue abandonada una camioneta con 10 cuerpos frente a la puerta de Palacio de Gobierno, sobre la plancha de Plaza de Armas en el Centro Histórico de Zacatecas.

El vehículo de color plata estaba estacionado a un lado del árbol de Navidad justo enfrente de la entrada principal de Palacio de Gobierno.

Las autoridades confirmaron que los cuerpos son de ocho hombres y dos mujeres.

Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública capitalina quienes inspeccionaron la unidad y descubrieron los cuerpos de seis personas en su interior, por lo que de manera inmediata acordonaron el lugar y calles aledañas para evitar el paso de peatones o vehículos.

La Vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en su cuenta de Facebook escribió lo siguiente: "Autoridades de los tres niveles de gobierno atienden hecho delictivo registrado en el municipio de Zacatecas".

C orporaciones de los tres órdenes de gobierno se desplegaron sobre la Avenida Hidalgo en donde localizaron una camioneta Mazda CX3, en cuyo interior estaban los cuerpos, el vehículo fue retirado por una grúa.

La camioneta fue llevado a las inmediaciones de la Dirección de Servicios Periciales donde se realizarán las investigaciones correspondientes para identificar los cuerpos.

EL REPORTE OFICIAL

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) informa que envió refuerzos en investigación a Zacatecas y Fresnillo para esclarecer a la brevedad los hechos relacionados con 10 cuerpos sin vida dentro de una camioneta abandonada en la Plaza de Armas de la capital del estado.

La madrugada de este jueves, mediante el sistema de emergencias 911, la dependencia recibió comunicación respecto a que frente a Palacio de Gobierno se observó una camioneta Mazda CX3, color gris plata, con placas de circulación ZFS980C.

Del auto descendió un hombre que se dirigió hacia el callejón de Las Campanas, dejando la unidad abandonada, por lo cual se solicitó apoyo de las autoridades en el lugar.

"En Zacatecas se ha presentado la disputa entre bandas delictivas y se han realizado detenciones importantes. Desde el año pasado se reforzó la presencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como las áreas de inteligencia, lo cual ha traído una mejora en la seguridad y reducción de los homicidios", expuso la secretaría en un comunicado.

La SSyPC aseguró que se estableció coordinación con el ejecutivo estatal, la Mesa de Paz y la Fiscalía General del estado, además de que se contará con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) en las investigaciones de la fiscalía.

Tras el hallazgo de los cuerpos, el gobernador David Monreal emitió un mensaje justo en la Plaza de Armas, donde informó que cerca de las 5:30 de la mañana fue encontrada una camioneta "con cuerpos, aparentemente golpeados, lesionados."

El mandatario estatal dijo en su mensaje que el próximo domingo rendirá un informe a la ciudadanía sobre seguridad.

AMLO DESCENSO DE VIOLENCIA EN ZACATECAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó, sin saber del hallazgo de cuerpos en Zacatecas, que hay un descenso en el número de homicidios en el estado.

"Desde que echamos a andar medidas en Zacatecas, a pesar de que tenemos todavía, sobre todo en Fresnillo, violencia, ya hay una disminución porque estamos reforzando la presencia de la Guardia Nacional", afirmó en conferencia mañanera de este jueves.





