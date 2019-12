A un mes de gobierno Bonilla reconoce problemas en su gabinete

A un mes de haber asumido la gubernatura de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, reconoció problemas al interior de su gabinete y prometió una investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre los presuntos sobornos a algunos de sus funcionarios de primer nivel.

En días pasados se informó, el Oficial Mayor del Gobierno, Jesús Núñez Camacho, pidió licencia al cargo luego de estar involucrado en una presunta red de "moches", que fue descubierta por audios y fotos de chats privados de la secretaria de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes, también con licencia.

El mandatario estatal, dijo esta mañana que tras estos casos puede haber infiltrados del anterior gobierno, sin detallar en qué áreas.

"Este Gobierno no es lo mismo del Gobierno pasado, aquí quien se equivoca se va, y si tenemos señalamientos de algunos funcionarios, se los dije durante el proceso de la campaña, no hay vacas sagradas ni favoritismos para nadie'', aseguró.

Prometió que la Secretaría de la Función Pública hará las indagatorias en el caso de los "moches''.

"No vamos a esperar, no estaremos de una manera muy tranquila esperando las denuncias, nosotros mismos vamos a hacer las investigaciones, la Secretaría de la Función Pública hará los señalamientos necesarios para resolver los problemas internos, no vamos a permitir ningún tipo de corrupción en este Gobierno, caiga quien caiga, no hay vacas sagradas'', subrayó.

Este lunes rindió protesta el nuevo titular de la Oficialía Mayor, se trata de Héctor Mares Cossío, quien fue suplente de Bonilla, cuando fue diputado federal entre el 2012 y 2015.

Con información de Reforma

kach