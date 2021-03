A un año de la pandemia, el IMSS y Puebla reconocen a personal

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que con base a los resultados presentados hasta el momento por 18 de los 35 representantes en el país, "hemos salido adelante" y no debemos bajar la guardia ante el reto de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Durante el Primer Informe de Actividades de la Representante del IMSS en Puebla, doctora María Aurora Treviño García, al cual asistió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, Zoé Robledo indicó que los retos del Instituto son continuar con la atención de la pandemia sin bajar la guardia para evitar un repunte como el que se tuvo en enero.

Además, participar en el proceso de vacunación del personal de salud y de la población, y trabajar para recuperar servicios médicos que nunca se cancelaron, pero sí disminuyeron.

Afirmó que la enfermedad COVID-19 ha sido desafiante y retadora, la más difícil para el IMSS en sus 78 años de existencia, pero gracias a la capacidad y conocimiento de los representantes estatales los resultados han permitido salir adelante y brindar atención.

Anunció que para el mes de mayo iniciará la demolición del Hospital General Regional (HGR) No. 36 "San Alejandro" – afectado por el sismo de septiembre de 2017 – e inicie una nueva etapa de reconstrucción para contar con una capacidad hospitalaria demandada por los derechohabientes.

Al presentar su Primer Informe de Actividades, la doctora María Aurora Treviño García, titular de la Representación del IMSS en Puebla, informó que se cuenta con dos millones 379 mil 74 derechohabientes del régimen Ordinario y un millón 255 mil 376 se encuentran registrados en el régimen de IMSS-BIENESTAR.

En atención a la emergencia sanitaria por COVID-19, expuso que al corte del 13 de febrero en Puebla se registraron 43 mil 513 casos de enfermedad respiratoria sospechosos de coronavirus, de ellos 20 mil 795 fueron confirmados y se atendieron en hospitalización a ocho mil 703 pacientes con esta enfermedad.

La doctora Treviño García subrayó que "se logró la meta de cero rechazos" al reconvertir 810 camas hospitalarias para atender pacientes con COVID-19, distribuidas en Hospitales Generales de Zona (HGZ), Unidades de Medicina Familiar con Hospitalización (UMFH), la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades, además de los siete Hospitales del IMSS-BIENESTAR que se sumaron a la reconversión de camas.

Destacó que tras la pandemia el IMSS Puebla trabajará en diversos proyectos de infraestructura, como reconstruir el HGR No. 36, también conocido como "San Alejandro", la ampliación de 140 camas en HGZ No. 20 "La Margarita", incremento de capacidad instalada en camas hospitalarias del HGZ No. 15 Tehuacán, proyecto de un nuevo hospital en Amozoc, entre otros.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, manifestó el reconocimiento del Gobierno del estado al Instituto Mexicano del Seguro Social, a las y los doctores, así como a todo el personal médico y administrativo por los esfuerzos realizados en favor de las y los poblanos en este año tan crucial para el país por la pandemia por COVID- 19.

Destacó que esta institución hoy más que nunca actúa con honradez, transparencia y cumpliendo sus metas y propósitos en beneficio de la sociedad, gracias a la dirección de Zoé Robledo.

Aprovechó el momento para señalar que, de la mano de la Federación y de todas sus instituciones de salud, el Gobierno del estado trabaja para atender y satisfacer de manera cercana las necesidades médicas de todos los ciudadanos.

Por último, Barbosa Huerta resaltó el trabajo ejecutado por el IMSS para que el país siga vivo y contribuyendo al bienestar de las familias mexicanas, luego de subrayar el respaldo del gobierno de Puebla para apoyar la labor del Seguro Social.

Durante este informe de actividades, realizado en el auditorio "Dr. Arturo Galicia Rodríguez" Hospital de Especialidades del IMSS "San José", acudieron; de la CTM, René Sánchez Pérez; de la CROC, Gustavo Martínez y Cueto; de la CROM, José René Romero Rodríguez; de la CONCAMIN, Horacio Peredo Elguero; y, de la CONCANACO, José Marcelino Marco Antonio Prosperi Calderón.

Además de Luisa Obrador Garrido Cuesta, Encargada de Enlace y Seguimiento de la Dirección General con las Representaciones del IMSS; doctor José Antonio Martínez García, secretario de Salud Estatal; María del Rosario Orozco Caballero, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF.

Además de los condecorados con la Presea Miguel Hidalgo Grado Collar, enfermera Esperanza Cuatlayotl Cocone Cruz, doctor Adolfo Xochipiltecatl Tuxpan y enfermera María del Rosario Juárez Olivares; integrantes del Cuerpo de Gobierno del Consejo Consultivo, directores de las UMAE, consejeros de la junta de gobierno, directores de las UMF y hospitales, representantes del personal de enfermaría del IMSS Ordinario e IMSS-BIENESTAR, y demás autoridades estatales.