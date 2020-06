A Susy la violaron y mataron frente a su hijo; Fiscalía investiga

Susy estaba en su casa cuando tres hombres entraron, la violaron y la asesinaron. Todo esto ocurrió frente a su hijo de seis años hace unos días en Chihuahua.



¿Ya lo ven? No es el lugar, no es la hora, no es la manera de vestir.



Exigimos #JusticiaParaSusy. pic.twitter.com/1tHjgjA8Wq