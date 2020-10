A Rosy le diagnosticaron dengue, murió de covid; muertos rondan 90 mil

MÉRIDA.- La última vez que Rosy Chi Che vio a su hermana Norma fue justo una semana antes de que perdiera la vida a causa de la covid-19. Tenía un mes sin verse a causa de la pandemia y decidieron comer juntas, lo que ninguna de ellas sabía es que este encuentro sería su despedida.

En Yucatán, desde el 4 de abril, cuando se registró la primera muerte por coronavirus, hasta este viernes 23 de octubre había n muerto 2,460 personas por este mortal virus. Lamentable, estas cifras no reflejan la realidad de lo que representa cada vida.

Rosy era hija, hermana, madre, esposa y amiga. El vacío que dejó en la vida de sus seres queridos en medio de una nueva normalidad y que los obligó a dejarla ir repentinamente no se dimensiona con los partes médicos que ofrece la Secretaría de Salud todas las tardes.

De repente se sintió mal y pasaron unos días y falleció. Mi mamá se ha visto mal, está muy triste, no lo acepta, cuando le avisan que había fallecido, empezó a golpear su cabeza contra la pared, dice que no puede ser que su hija se haya ido antes que ella

Para Norma, su hermana sigue presente, dejarla ir ha sido difícil para toda la familia. Y hasta el día de hoy su familia la recuerda por su característica sonrisa. Además, era una mujer emprendedora, una pequeña comerciante que inició una tienda. “Yo viajaba mucho con ella y a veces me hago a la idea de que está en su casa o en la tienda, pero reacciono y me doy cuenta que ya no está con nosotros”, narró Rosy.

LE DIAGNOSTICARON DENGUE

La última semana de su vida, Norma la pasó internada en el hospital General Regional Ignacio García Téllez, del IMSS. Exactamente el 30 de junio que perdió la batalla contra la covid-19 habían pasado 22 días de la Primera Ola de reactivación económica de Yucatán y casi dos meses de confinamiento en el estado.

En la última conversación que Norma tuvo con Rosy, le comentó que tenía miedo al coronavirus, pensaba que no la libraría. “Decía que si le llega a dar, se moriría porque tenía hipertensión, azúcar, tiroides y glaucoma”, reiteró.

Cabe mencionar que el primer médico con el que consultó, le recetó antibióticos para el malestar y una segunda opinión médica le diagnosticó dengue, por lo que le pidió suspender la medicación. Desafortunadamente, cinco días después su cuerpo ya no resistió y fue ingresada al hospital con una oxigenación de 15 por ciento en la sangre.

También, Rosy contrajo covid-19 y confesó que tras vivirlo no se lo desea ni a su peor enemigo. “El dolor, el cansancio y la pérdida de apetito son fatales”, comentó.

En México, hasta el viernes habían muerto casi 88 mil personas, número que impacta, pues representan la misma cantidad de intempestivas de quienes tuvieron que decir adiós, muchos sin un último abrazo.

La pandemia nos ha quitado mucho, nos ha quitado el abrazo, el beso y el consuelo de nuestros seres queridos

En el caso de Yucatán, el semáforo permanece en naranja y el próximo 2 de noviembre abrirán los parques y playas, también se podrán realizar eventos sociales respetando las medidas de restricción como la sana distancia.