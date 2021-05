A Miguel le lloraban desde hace 6 años en una tumba; sobrevivió a colapso de L12

A Miguel Ángel Córdoba Córdoba, el joven en situación de calle que fue testigo del accidente de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México y se volviera un fenómeno en las redes sociales tras una entrevista con Ruido en la Red, le surgió un supuesto hermano suyo en el estado de Tabasco, quien asegura que desde hace seis años le dieron sepultura a sus restos que supuestamente le pertenecían.

Se trata del usuario de Facebook, LoganLeón, quien en una publicación del pasado miércoles señala que desde hace siete años no han sabido nada de él, por lo cual pide a la gente de Tabasco ayudarlo a localizar a Miguel Ángel para llevarlo de nuevo a su hogar en el municipio de Nacajuca.

"En este preciso lugar nosotros enterramos a mi supuesto hermano", muestra el hermano en el panteón para el noticiario de Azucena Uresti en Milenio Televisión.

Al vivir en condición de calle, Miguel dormía bajo la trabe entre Olivos y Tezonco, la que se desplomó el pasado lunes ante el paso de un tren de la llamada línea dorada.

La familia lo enterró hace seis años luego de que la Fiscalía de Tabasco le entregara restos que supuestamente pertenecían al joven.

"La Fiscalía se contactaba conmigo y me pedía que yo ya no diera entrevistas. Yo no me voy a presentar a la Fiscalía, porque el error no lo cometimos nosotros, la negligencia fue de ellos", apunta Eusencio Córdova, el presunto hermano de Miguel.

La familia del joven pide que se les brinde asesoría legal ante el error de las autoridades y a Miguel que se comunique, al menos con su madre, quien se encuentra en una situación delicada de salud.

APARECE EL SUPUESTO HERMANO DE MIGUEL

En su post, el usuario Logan León publico una foto de Miguel Ángel de hace varios años, acompañada de una captura de pantalla de Miguel Ángel al momento de dar las declaraciones sobre el percance en la Ciudad de México.

Este viernes publicó otro post donde agradecía a la maestra Socorrito Chaires (candidata a la alcaldía del municipio de Nacajuca por el PVEM) en la búsqueda de Miguel Ángel.

Agradezco mucho el apoyo y la solidaridad que nos a brindado la maestra socorro chaires Ami y Ami familia enla búsqueda de mi hermano Miguel Ángel Publicado por Logan Leon en Jueves, 6 de mayo de 2021

En los comentarios en la publicación aparecen varias publicaciones donde Miguel Ángel pedía apoyo para regresar a Tabasco.

Aunque en otra, una joven le muestra el perfil del supuesto hermano que lo busca y dice no conocerlo.

A pesar de que en la Ciudad de México la población se ha solidarizado para ayudar a Miguel Ángel, las autoridades en Tabasco no han emitido ningún comunicado al respecto sobre algún apoyo para este joven.

