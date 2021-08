"A mi hijo lo violaron en una patrulla y en la cárcel, policías de Mérida"

MÉRIDA.- A José Eduardo Ravelo Echevarría, el “Güero”, policías municipales de Mérida los violaron y asesinaron. Este viernes, su madre, la señora María Ravelo Echevarría veló a su hijo y en medio del funeral, reveló que el Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que el joven falleció víctima del síndrome de destrucción orgánica múltiple y politraumatismo.

Otro de los detalles que dio a conocer, es que ayer jueves por la noche, la Fiscalía General del Estado (FGE) le informó que los videos de vigilancia se ven que quienes lo detuvieron, eran agentes de la Policía Municipal de Mérida. A José lo violaron en los separos y en la patrulla.

Por la noche exigió justicia frente al Palacio de Gobierno, hasta donde llevó el ataúd de su hijo.

“Solo sé que mi hijo fue violado dentro de la misma cárcel. En el video se ve, según me dijo el abogado de la Fiscalía que cuando estaba adentro de escuchaban gritos y nadie lo ayudó, pero por teléfono me dijo que en la patrulla, ya con los hechos presentados comprendí que lo violaron varias veces en la patrulla y cárcel, sólo que él no me supo explicar todo”, lamentó.

María quiere justicia, por este motivo aceptó hablar ante los medios de comunicación en un momento de luto. Denunció que luego de los hechos ocurridos ni el Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento se acercaron para apoyarla.

Incluso acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) a pedir ayuda para los gastos funerarios. La enviaron a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, en donde le dijeron que no podía apoyarla porque no eran residentes de la entidad.

Sin embargo, aprovechó que estaba en la Codhey e interpuso una queja en contra de los policías municipales y del médico del hospital Agustín O'horán, quien no examinó a su hijo, pero sí cuestionó su sexualidad.

Entre lágrimas, María solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que voltee a ver a Yucatán.

“Del Gobierno de Yucatán nadie se ha acercado, ya por lo menos que lo hagan por respeto, ya que no tienen vergüenza. Pido al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que vea lo que pasa en Yucatán porque el gobernador (Mauricio Vila) de aquí no cumple sus funciones. La policía menos y es el organismo que nos tiene que ayudar y salvaguardar nuestra integridad, al contrario, ellos mismos nos pisotean”, enfatizó.

“Señor presidente yo soy una persona que votó por usted, no me defraude, ayúdeme a hacer justicia. Le pido y exijo que haga justicia y que me ayuden a trasladar a mi hijo al estado de Veracruz”, reiteró su petición al presidente para tener justicia.

José también fue torturado, según su madre, el joven tenía lesiones en las muñecas y brazos, los oficiales le pisotearon las manos cuando lo sometieron en el piso.

DENUNCIÓ POR HOMICIDIO

El asesor legal de María, el señor Andrés Nieves Cervantes señaló que la muerte del “Güero” se investiga en la carpeta de investigación 64/2021. Además, exhortó a las autoridades a dejar de avalar acciones ilegales como las detenciones preventivas, ya que estas no existen en las leyes.

“Vamos a trabajar en integrar la carpeta para vincularlos, no nos van a regresar a vida al joven, pero que paguen la indemnización y se vea que hay justicia en Yucatán. Queremos que el gobernador (Mauricio Vila) se digne a platicar con la señora y pedir una disculpa y exhortar a las autoridades a la integración inmediata de la carpeta y poner a disposición a los homicidas, no puede ser que sigan libres”, manifestó.

Reiteró que deben capacitar a las corporaciones municipales y estatales de seguridad para evitar más crímenes. “Queremos capacitación de policía y prevención del delito, limpieza de las corporaciones y concientizarlos de la constitución, ya que no saben respetar los derechos de la ciudadanía”, mencionó asesor legal.

El “Güero” antes de morir interpuso una denuncia por las agresiones y se inició la carpeta de investigación 433/2021. Hasta el momento ni el Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de Mérida se han pronunciado al respecto.

