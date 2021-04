"A mi hijo lo quería reclutar la pandilla y a mi esposa la violaron": migrante

"La primera vez nos deportaron, nos ´tiraron´ para atrás seis meses, y como en ese entonces falleció mi suegra, pues nos regresamos. Ahora no sé qué podamos hacer ahora, porque acá no nos atienden, como que nos ven de menos... nosotros no le hacemos daño a nadie, y no sé si esto me perjudicará, pero no me importa, ¡que lo sepa el mundo!".