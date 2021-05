"A mí el candidato de Morena ni me ocupa, ni me preocupa": José Inurreta

CAMPECHE.- El candidato a la alcaldía de Campeche por la coalición "Va por Campeche" (PRI- PAN- PRDPRI- PAN- PRD), José Inurreta Borges aseguró que la ciudadanía no votará por Morena el próximo seis de junio, porque sus gobiernos no dan resultados.

"A mí el candidato de Morena (Renato Sales Heredia) ni me ocupa, ni me preocupa. No hace campaña. No tengo problema con él ni para bien ni para mal. Aunque estamos en una competencia y no te puedes confiar, no hay enemigo pequeño, pero no se ve un triunfo de Morena en el municipio de Campeche. Si tienen su estructura y fuerza, pero no es una ola, no me preocupa para nada que pudieran llegar, lo que se ve es el triunfo de la coalición "Va por Campeche", detalló.

Inurreta Borges es un candidato emanado de Acción Nacional, que al igual que en otros estados encabeza el proyecto de sus antiguos contrincantes priístas y perredistas. Para él llevar la marca de estos partidos no es un problema, ya que los unió un interés superior: Defender a Campeche y a México.

"Aquí en la coalición del PAN, PRI y PRD se quedaron los buenos, los malos y chapulines se fueron a otros partidos, son estas personas se vieron favorecidos por cargos públicos, empleo, no se vale nos denotan sin fundamentos".

El candidato de la coalición "Va por Campeche" dijo que uno de sus objetivos de campaña, además de sus propuestas para reactivar la economía y servicios públicos, es llevarle alegría a los campechanos.

"La gente nos ve con seriedad, somos un equipo de trabajo con candidatas y candidatos que transmiten un mensaje sencillo, la gente entiende que tenemos un mensaje lleno de entusiasmo y motivación. La gente necesita que los motivemos, debemos llevar motivación y alegría a la gente, de hecho, uno de los baluartes es de la felicidad, pero definitivamente hoy la coalición está sólida y fuerte. En Campeche vamos a ganar", explicó el candidato.

Entre las propuestas de Inurreta Borges sobresale la creación de un plan de trabajo de economía circular con las cámaras empresariales para hacer proyectos de incubadoras y así poder reactivar este sector.

Otro de los temas que buscará subsanar es la modernización de la red de agua potable, esto incluye modernización de tuberías y ampliación de bombas, ya que existen problemas de escasez de agua debido a que durante años no se invirtió en el mantenimiento.

