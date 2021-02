A Lucrecia la asaltaron hace siete años y desde entonces es agredida

TUXTLA GUTIÉRREZ. - Cuando Lucrecia Gumeta Santos pensó que denunciar a quien hace 7 años la asaltó con violencia sería lo mejor, resultó una pesadilla: desde el 2015, luego de estar encerrado en prisión 12 meses, Juan “N”, vecino alcohólico, drogadicto y asaltante la ha agredido en innumerables ocasiones, por lo que hoy teme por su vida.

El mismo agresor de la mujer de 82 años de edad, quien vive desde hace poco más de 2 décadas en la colonia La Reliquia de esta ciudad capital de Chiapas, tiene un negro historial: también violenta a su propia esposa y con ellas están en constante riesgo una adolescente y dos menores de edad. Además, hace poco los policías ministeriales lo buscaban porque lo vincularon con el robo de un automóvil.

Juan "N", agresor de Lucrecia

En el 2013, ese sujeto entró a casa de doña Lucrecia para golpearla y robarle el producto de las ventas en su tiendita y otros objetos. De hecho, por tal motivo se giró la causa penal 310/2013 con la cual ese individuo fue detenido. Cuando sale, regresa más agresivo y comienza una serie de violencias más graves en su contra.

Como Lucrecia estaba intimidada por estos sucesos y por eso no lo denunciaba de nueva cuenta, su nieta un día la halló lesionada y entonces la exhortó en varias ocasiones para que acudiera ante la autoridad, pero su abuela no quiso.

Lucrecia Gumeta Santos

Sin embargo, otros familiares y allegados le insistieron que denunciara porque Juan “N” estaba a las afueras de su vivienda, a la cual le quebró ventanas e hizo desmanes, además de que estaba armado con una pistola.

“La última vez llegó con machete, me lanzó una piedra, e incluso me aventó un papel con fuego; cuando logró entrar, tiró todo lo que había a su paso, me robó 6 mil pesos”, confiesa, casi a punto del llanto, la mujer originaria de la comunidad La Garza, municipio de Villaflores, en la región Frailesca de la entidad chiapaneca.

Desde hace apenas unas semanas, las patrullas efectúan rondines por su zona, aunque ni eso evita que sienta pánico. Aunque ella tiene un hijo, ha impedido que se confronte con ese sujeto.

OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Por su parte, Selene Domínguez, directora del Observatorio contra la Violencia Feminista de Chiapas, solicitó al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, hacer justicia en este caso de violencia.

Argumentó que si antes no había “alzado la voz” por la vida de Lucrecia fue porque las autoridades estaban enteradas del mismo, “y preferí que ellas tomaran las determinaciones pertinentes antes de que yo lo sacara a la luz”.

Comentó que el silencio y el desconocimiento de este problema no favorece para nada a las víctimas sino todo lo contrario, deja mejor parado al agresor, “pero también recordemos que en la violencia intrafamiliar no es necesario que exista una denuncia de por medio, sino que se persigue de manera oficiosa, lo que me parece un gran avance”.

Para ella, la situación está peor porque desde la Secretaría de Seguridad Municipal, encabezada por Jorge Alexis Zuarth, se ejerce la violación a derechos humanos al no permitir que la denuncia sea ante la instancia competente; “minimizan la situación”, dice.

A pesar de que buscó al secretario, lamentó que no pudiera tener contacto con él para exponerle el caso, “y ha sido el DIF estatal la instancia que sí dio una solución, y lo mismo con la Fiscalía General del Estado”.

Por ello y ante la incertidumbre de que esa persona regrese y violente a todas esas mujeres, demandó a las autoridades atraer el caso y tipificarlo como violencia de género.