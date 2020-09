"A los narcotraficantes se les debe fusilar": alcaldesa de Hermosillo

HERMOSILLO. - Este 16 de septiembre, la presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, Célida López, rindió su segundo informe de Gobierno en donde cuestionó las estrategias del presidente para combatir el narcotráfico en el país y sugirió fusilar a los traficantes de drogas.

En su discurso, la alcaldesa reprochó la crisis que atraviesa el municipio por el consumo de drogas, principalmente entre menores de edad, por lo que sugirió fusilar a los narcotraficantes por ser "traidores de la Patria".

"Los traidores de la patria, que deberían de ser fusilados por estar envenenados a nuestros jóvenes (...) A los narcotraficantes no se les debe enfrentar con las armas, al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país como también sucede en otros países del mundo", dijo la alcaldesa.

#Estados ?? La alcandesa de Hermosillo, Célida López pide fusilar a todos aquellos que vendan estupefacientes a menores de edad. ¿Qué opinas?

Y aunque dijo tener un profundo respeto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionó su estrategia de mandar a la calle a los elementos de la Guardia Nacional.

"No necesitamos más elementos de la Guaria Nacional, necesitamos sacar de nuestra ciudad a cada uno de los hombres que se levantan con un arma en la mano y que se han atrevido a matar a un menor de edad".

"No solo se trata de congelar las cuentas, sino de enfrentar al narcotráfico con valor para decirles que aquí, al menos en Hermosillo, no podrán pactar con el gobierno municipal", dijo.

Por otro lado, López afirmó que los mandos de la Policía de Hermosillo no tienen ningún compromiso con el crimen y la delincuencia organizada.

"En Hermosillo, la delincuencia no ha pactado con nuestra corporación y no lo hará, no durante mi Administración", puntualizó.

