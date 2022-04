A la sociedad, servicios médicos de calidad, no pacientes de cuarta: "Truko"

CD. VICTORIA.- Basificar a médicos y enfermeras del sector salud, y destinar presupuesto suficiente para medicinas, material y equipo médico en todos los hospitales y clínicas en Tamaulipas se comprometió César Augusto Verastegui Ostos, candidato de la coalición "Va por Tamaulipas".

La mañana de este domingo, "El Truko" Verastegui Ostos sostuvo una reunión con médicos y enfermeras, así como demás personal que trabaja en el sector salud, quienes le expusieron las carencias que tienen los hospitales, las dificultades que enfrentan para prestar sus servicios a la población.

Ante ello, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD se comprometió a que no haya paciente de primera, ni haya pacientes de cuarta sino servicios médicos de excelencia para todos, para lo cual es necesario dotar no únicamente de medicinas y material médico a todos los hospitales y clínicas, sino también equipo médico.

En ese sentido, comentó que hay equipo médico obsoleto, equipo en mal estado que se debe sustituir y otras necesidades como renovar el instrumental médico.

César Augusto Verastegui dijo que conoce bien los problemas de la salud pues "cuando mi hija nació, nació con un problema, y estoy hablando de hace casi 28 años y estuve 11 días en el hospital, en el IMSS y sé lo que se batalla cuando hace falta el dinero, durmiendo afuera del hospital, y viendo a tanta gente sufriendo y más cuando a veces no se les da una atención adecuada ni a los servidores públicos ni a los pacientes o cuando no hay insumos o cuando no hay medicamentos".

Tras ello, la desaparición de programas de salud, por parte del gobierno de López Obrador, señalando: "ustedes saben, como trabajadores de la salud lo común en una mujer es el cáncer cervicouterino, de mama, si no se atiende a tiempo ya no hay mucho que hacer, sí, la matriz y se pasa a otro órgano ya es muy difícil, y vamos específicamente con el tema oncológico, con los niños, es inhumano, eso no tiene nada que ver con partidos políticos, ni ideología ni colores, ni de conveniencias partidistas, esto es un tema de humanismo, que le podemos dar a una criatura con cáncer, qué le podemos decir a los padres que tienen esa angustia de ver a lo más preciado que tiene en la familia que son sus hijos cuando no hay medicamente y que el estado hace un esfuerzo para poder atender estos casos".

Entre otras, Verastegui Ostos estimó necesario volver a instalar en algunos hospitales los cuartos de distinción, porque ahí el doctor, el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera, todo mundo se gana un peso más.

Y hay un ingreso adicional, siendo una infraestructura el recurso humano, hay una infraestructura de recurso material, y es verdad, no debe haber pacientes de primera ni de segunda, deben ser todos igual, entonces vamos a darle a todos el mismo trato, que todo sea de excelencia

Con el personal médico, de enfermería y administrativo de este sensible sector el abanderado por la coalición Va por Tamaulipas se comprometió a ser el gobernador de la Salud, y ofrecer los programas que los incentiven y les permitan desarrollar su importante labor a plenitud, al tiempo de sostener un diálogo dando respuesta a sus inquietudes.

