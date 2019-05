A dos años, siguen sin identificar restos de cuerpos encontrados en fosa de Jojutla

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 03/05/2019 04:24 p.m.

Los perfiles genéticos de los 81 restos humanos encontrados en la fosa clandestina de Jojutla permanecen sin ser confrontados por las dependencias federales y estatales que participaron en las exhumaciones.

Abimelec Morales, especialista en criminalista, integrante de la extinta Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro de la Asociación Civil de Ayuda a Víctimas y Grupos Vulnerables, quien participó directamente en las exhumaciones, reveló que al no haber confronta entre los resultados genéticos obtenidos por separado por la Fiscalía General de la República, la división científica de la Policía Federal, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Identificación universitaria, no hay certeza sobre la identificación de los restos.

“Ya son dos años, dos años del cierre de la fosa de Jojutla en el Estado de Morelos. Dos años que han pasado muy rápido, pero que en los que no hemos visto mayores avances en lo que es la convocatoria de las instituciones para la validación de los perfiles genéticos obtenidos de las muestras de estos cadáveres.

“Sabemos bien la situación en la que se encuentra nuestra Universidad, por lo cual de alguna manera es justificable que a la fecha ya no se encuentre participando de forma activa, eso se entiende perfectamente, sin embargo, lo que nosotros no entendemos es la falta de convocatoria de las instituciones oficiales, en este caso, de la Fiscalía General del Estado para poder llevar a cabo, como he mencionado, la validación de los perfiles”, dijo el especialista.

Antes de los trabajos de exhumación en Jojutla, en las fosas clandestinas de Tetelcingo, en Cuautla, las mismas dependencias corroboraron que los resultados coincidieran para que los restos pudieran ser identificados por sus familiares.

En Jojutla, dos años después, ese trabajo no se ha realizado, por lo que para evitar que esa omisión continúe, los integrantes de la extinta comisión científica de Identificación Humana de la UAEM han intentado, sin éxito, entregar sus resultados a la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, con el fin de iniciar las confrontas.

“Lo que nos inquieta es que de acuerdo a la experiencia que obtuvimos nosotros en Tetelcingo hubo muestras en donde algunas instituciones no obtuvieron perfil genético o hubo discrepancias entre todas las instituciones sobre un perfil, el cual se tuvo que repetir más de tres ocasiones para poder llegar a tener un resultado consensuado .

“Esto nos llevaba a validar y a poder tener la certeza de que un cadáver podía ser entregado a algunos familiares que lo estuviesen buscando sin el menor factor de error de estar entregando un cadáver de forma errónea.”, dijo Morales.

En la fosa clandestina de Jojutla sumaron 84 cuerpos exhumados, se obtuvieron 38 perfiles genéticos completos, 18 perfiles parciales o degradados y 25 perfiles completamente degradados.

Entre las anomalías encontradas en la fosa destacan el hallazgo de cadáveres completamente vestidos, sin carpeta de investigación, algunos sin embalaje; cuerpos sin extremidades y embalaje con restos multifragmentados.

La falta de confronta entre los perfiles genéticos aumenta la posibilidad de que los restos exhumados en la fosa de Jojutla puedan ser entregados a presuntos familiares de forma errónea.

“Lo que yo sí puedo decir es que dentro de estos cadáveres, si es que son de los de Jojutla, de los exhumados en Jojutla, que sí pudiese existir el riesgo de que no sean perfiles que pudieran estar bajo los mismos criterios de todas las instituciones participantes, la experiencia ya se tuvo en Tetelcingo en donde por ejemplo Policía Federal tenía un resultado, PGR no obtuvo perfil, Fiscalía obtuvo uno diferente y Universidad otro.

“¿Qué es lo que se tenía que hacer ahí? Repetirlo, se repitió, muchas veces, en los casos de Tetelcingo, para poder tener total certeza de los resultados. En este caso, si es que ya se entregaron cadáveres de Jojutla, yo en lo personal no puedo dar esa certeza, por lo menos en los resultados que nosotros hayamos obtenido”, dijo el criminalista.

Durante más de un mes la Comisión Nacional de Búsqueda no ha recibido los perfiles elaborados por la extinta Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM.

En muchos casos, de acuerdo con Abimelec Morales, ni siquiera han recibido las llamadas para recibir información sobre este caso

