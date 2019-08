A dos años del sismo, escuelas siguen inoperantes en Jojutla, Morelos

En el ciclo escolar 2019-2020 regresaron a las aulas uno 279 mil 800 alumnos en Morelos; sin embargo, en el municipio de Jojutla, al sur del estado, existen niños que no pudieron regresar a los salones debido a que sus escuelas siguen sin ser reconstruidas o rehabilitadas, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"El proyecto está inconcluso, no terminaron de poner ni las rejas. Por allá se pueden ver tasas de baños, hay maderas, clavos y alambres. No hay agua, los cables de la luz están todos pelados. Los niños no pueden estar en esas condiciones", cuenta Alejandra, mamá de uno de los alumnos del Jardín de Niños "Tecilli", en la colonia Nicolás Bravo.

En esta escuela, al menos 40 niños se quedaron sin un inicio de ciclo escolar.

"Afecta mucho porque son clases que se van perdiendo. No sabemos ni siquiera hasta cuándo van a reincorporarse, porque no hay alguien que nos diga una fecha como tal", dice la madre.

Planteles inconclusos

Al igual que el Jardín de Niños "Tecilli", otras 17 escuelas no pudieron iniciar clases por los daños provocados por los sismos de hace dos años.

La falta de las instalaciones educativas ha sido por el retraso en la asignación de los recursos federales, y atrasos en las obras por parte de las constructoras, según dijo el director de Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, José Silva Bandala.

Sin embargo, la directora de Educación del Ayuntamiento de Jojutla, Elvia Margarita Morales Vázquez, informó a La Silla Rota que, pese a que hay planteles que no pudieron arrancar este ciclo de año, los alumnos continúan tomando clases en sedes alternas, donde están desde el 2017; como es el auditorio del ayuntamiento, así como las unidades móviles que se encuentran operando.

Es el caso, por ejemplo, de la secundaria Benito Juárez, donde los alumnos están tomando clases en las aulas móviles que se encuentran dentro de la misma escuela, pero todavía no se entrega al 100 por ciento la construcción de los edificios.

La directora también aclaró que las escuelas que no están concluidas continúan en proceso, y aunque el avance que se tiene no impide que los alumnos regresen a clases, las condiciones no se dan de manera segura. "Los padres de familia en respuesta dicen ´no mi hija no va´. En dos casos específicos uno se solucionó que era de preescolares y otro más está pendiente, por lo que no han regresado a clases los pequeñitos.".

Hay otro caso de una primaria en donde los padres dijeron que tendrían paciencia y se iban a esperar, por lo que siguen en su sede alterna. Aún no se han entregado los planteles, dice la directora.

Sin embargo, Elvia Margarita asegura que sólo hay un preescolar que no pudo iniciar sus clases adecuadas. "Es el preescolar Jaime Torres Bodet, el único en Jojutla que no ha arrancado clases", dice la directora.

Retrasos de recursos federales

Los avances de reconstrucción en los planteles educativos han sido calificados como consecuencia del "abandono" de la administración pasada de Enrique Peña Nieto.

El coordinador del Programa Nacional de Reconstrucción en el actual Gobierno Federal, David Cervantes, reconoció que a dos años no se ha avanzado en la reparación de escuelas, hospitales, iglesias y espacios públicos en distintos estados del país, incluido Morelos, pues, dice, sólo se atendieron inmuebles con daños menores.

David Cervantes dijo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezaba en ese tiempo por Rosario Robles, no entregó completo los apoyos ni se gastó una partida de 13 mil millones de pesos autorizada para reparaciones.

"Se asignó un presupuesto del Fondo de Desastres Naturales para escuelas, templos y algunas instalaciones de salud, pero no se lo gastaron. Quizá en escuelas tomaron un poco para atender daños menores, pero dejaron casi todas las de daño total", dijo el coordinador.

Constructoras tampoco cumplieron

La preparatoria de Jojutla es una de las dañadas por los sismos. "(Las constructoras) nos dicen que no pueden avanzar porque no se ha entregado el recurso federal", dice Elvira Margarita y asegura que no hay fecha estimada para la conclusión de las obras.

"Ellos lo marcan como etapas; dicen: ya se agotó la primera etapa, y cuando dicen la primera etapa no se refieren a cierto tipo de actos en cuanto aplicables en reconstrucción, sino que cuando dicen primera etapa se refieren a la parte económica que se destinó a ese bloque".

La directora de Educación del Ayuntamiento también señaló que las constructoras, a quienes se contrataron para que se efectuara el trabajo en las escuelas, cobraron pero no hicieron la obra, por lo que se encuentran ya en demanda; es por esas constructoras que se retrasará más"

En junio, la Auditoría Superior de la Federación también reportó opacidad y anomalías en la aplicación de los recursos en todo el país, pues inicialmente informaron de un presupuesto a viviendas por 6 mil 185 millones 591 mil, y luego creció a 10 mil 29 millones de pesos.

Morelos, casi listo

Por su parte, Silva Bandala dio a conocer que sólo son 17 escuelas las que no regresarán a clases este nuevo ciclo. De las mil 341 escuelas afectadas por los sismos.

"Después de los sismos de 2017, mil 341 planteles educativos resultaron afectados en todos los municipios y con distinto nivel de daño y hacia octubre del 2018 existía un avance físico de cumplimiento de contratos entre un 10 y 15 por ciento, con un avance financiero del 30 por ciento".

Aseguró que al día de hoy se ha logrado avanzar en un 98 por ciento de avance físico global, teniendo ya mil 249 planteles entregados. 92 están en proceso con diferentes grados de daños, de esos 92, están en proceso. 72 pudieran estar en condiciones para ocupar las aulas.





